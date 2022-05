Nu vil Putin gøre gengæld

Nu har han fået nok.

Vladimir Putin har tilsyneladende fået nok af de økonomiske sanktioner, som har ramt Rusland siden landets invasion af Ukraine.

Han har derfor underskrevet et dekret om såkaldte økonomiske sanktioner som svar på de 'uvenlige handlinger fra visse fremmede stater og internationale organisationer,' meddelte Kreml tirsdag.

Det skriver Reuters tirsdag.

Artiklen fortsætter efter videoen...

En 13-årig dreng er blevet dræbt efter et missilhav har ramt byen Odessa i Ukraine. Se den ødelagte by og mere andet fra det ukrainske i Ekstra Bladets overblik over det seneste nye fra krigen i Ukraine ovenfor Få overblikket over dagens nyheder fra Ukraine her.

Dekretet indebærer, at Rusland vil forbyde eksport af produkter og råvarer til de sanktionerende personer og virksomheder.

Desuden forbydes transaktioner for udenlandske virksomheder og personer. Den russiske regering har 10 dage til at lave listen over de sanktionerede personer og virksomheder.

Adskillige vestlige lande har siden invasionen af Ukraine indført fem sanktionspakker af forskellige karakterer. Herunder økonomiske sanktioner, samt sanktioner, der blandt andet rammer Ruslands eksport af kul.

I øjeblikket er vesten i færd med at iværksatte den sjette sanktionspakke, som skal ramme Ruslands eksport af naturgas.