'Nul stjerner': Kunder raser mod Wolt

Madleveringstjenesten Wolt er havnet i et stormvejr af sure kunder

'Hvis jeg kunne give jer nul stjerner, ville jeg gøre det.'

Sådan lyder en af en lang række dårlige anmeldelser, som madbestillingstjenesten Wolt mandag modtog på deres Trustpilot-profil.

Stribevis af kunder har mandag oplevet, at deres leveringen er blevet udskudt flere gange, at deres mad har været helt kold ved ankomst, eller at deres mad aldrig er kommet.

De trælse oplevelser har fået de rasende kunder til at søge mod Wolts Trustpilot-profil, som flyder over med beretninger om 'ekstrem dårlig service', ligesom en skriver, at vedkommende har haft 'en kæmpe lorte-oplevelse'.

Svarer ikke

'Skriv endelig til os, vi sidder klar til at hjælpe,' lyder det, når man klikker ind under Wolts support.

Alligevel skriver en række utilfredse kunder, at det mandag var stort set umuligt at komme i kontakt med Wolts kunderservice.

'Jeg har prøvet at skrive til chatten, hvor der skulle sidde tre personer, som kan svare, men intet svar,' skriver en sur kunde, mens flere andre skriver, at de har ventet på svar i timevis, hvis altså de overhovedet har fået svar.

Ekstraordinær situation

Ekstra Bladet har været i kontakt med Wolt, som oplyser, at de mange problemer blev forårsaget dels af stor efterspørgsel og dels af både Royal Run og fodboldfest i Fælledparken. Begivenhederne lammede trafikken i store dele af København, hvilket overraskede madleveringstjenesten.

'Det var sværere end forventet at komme rundt i byen, og vi fik svært ved at følge med og svare på kunders henvendelser i tide. Det gør vi normalt hurtigt, men i går gik det ikke hurtigt, som det plejer,' lyder det i en mail, som fortsætter:

'Og det er selvfølgelig beklageligt og ærgerligt, især fordi vores kurérpartnere gør et enormt stort arbejde med at navigere på tværs af en by, som er præget af afspærringer og en folkefest.'

Der er ifølge Wolt tale om en 'ekstraordinær situation', hvorfor de ekstraordinært tilbyder kompensation til de kunder, som var berørt af situationen.