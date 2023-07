Nul sygedage på 20 år: - Jeg er da stolt

Dominik Tran har en imponerende sygehistorik de seneste 20 år. Eller faktisk mangel på samme.

For i to årtier har han ikke haft en eneste sygedag overhovedet.

- Det er jeg da stolt over. Men jeg ved også godt, at jeg er heldig med mit helbred, siger han.

I løbet af de 20 år har Dominik Tran, der er uddannet inden for it, arbejdet i spilbranchen. Nærmere bestemt med enarmede tyveknægte og andre spilleautomater.

Foto: Ernst van Norde

Glad for sit arbejde

I dag er han ansat i Elite Gaming, der er et datterselskab til Danske Spil, og for ham har både en god arbejdsplads og en god chef været afgørende.

- Det betyder meget, at jeg har lyst til at tage på arbejde hver morgen.

- Der kan være mange grunde til, at folk bliver syge. Nogle er måske stressede eller trætte af deres arbejde, og så bliver helbredet påvirket af det. Men sådan er det ikke for mig, siger Dominik Tran

- Er de 20 år gode at smide på bordet, når man skal forhandle løn?

- Jeg har faktisk ikke nævnt det med de 20 år. Det kunne da godt være, jeg skulle nævne det i år, siger Dominik Tran med et grin.

Foto: Ernst van Norde

Har et trick

Det er ikke, fordi Dominik Tran ikke har haft snue eller en let feber. Det har han.

Men dertil har han et særligt trick, som plejer at virke.

- Når jeg kan mærke, at der er noget på vej, så ved jeg, at det er noget, der skal bekæmpes.

- Så snart jeg kommer hjem, tager jeg lange ærmer og lange bukser på, og så lægger jeg mig under dynen. Jeg tager gerne to dyner på og noget varmt at drikke. Så tager jeg en svedetur, siger Dominik Tran.

Og selvom det er voldsomt og meget varmt, så bliver han ved.

- Det er som at løbe et maraton. Det er forfærdeligt, og jeg får lyst til at sparke dynen af, siger han, men forsikrer, at det virker for ham.

Foto: Ernst van Norde

En af pælene

Jette Posch har været Dominiks chef gennem alle 20 år.

- Det er rigtigt. Han har ikke haft en sygedag. Han er meget stabil. Det må man sige, siger hun.

Hun siger, at hvis Dominik endelig er snottet, så tager han et halstørklæde på, kommer ind på arbejde, og så går det hurtigt over af sig selv.

Jette Posch håber, at det er rigtigt, at det gode arbejdsmiljø og ledelsen har betydning for hans gode helbred.

- Det håber jeg da, at det har. Ellers skal vi lave noget om. Det skal jo være godt og sjovt at gå på arbejde. Det går vi meget op i, siger hun.

Hos Elite Gaming er de meget glade for at have ham ansat.

- Han er sådan et godt holdepunkt. Han er en af pælene i virksomheden, siger Jette Posch.