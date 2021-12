Nummerplade-bøvl skaber lang kø ved Storebæltsbroen

Tusindvis af danskere er lige nu på vej fra øst til vest og omvendt.

Men et lidt usædvanligt problem skaber nu kø. Storebæltsbroens automatiske nummerplade-genkender har simpelthen svært ved at aflæse dem som følge af sne.

Det oplyser oplyser Lene Thomsen, kommunikationschef for Sund og Bælt, til TV 2.

- Det sner ikke ved selve betalingsanlægget, men bilerne har kørt i snevejr, og det gør det meget svært at aflæse nummerpladerne automatisk, siger hun.

Og det er årsagen til den heftige kødannelse, der er lige nu ved betalingsanlægget på Sjælland. De bliver nemlig nødt til at aflæse de sneramte nummerplader manuelt.

Ryd dem

Jens Kjær Nielsen, der er chef for betalingsanlægget på broen, beder indtrængende om, at bilister sørger for at få ryddet nummerpladen for sne, inden de når betalingsanlægget.

- En tredjedel af alle de nummerplader, der kommer, er helt ulæselige. Og det betyder, at de ikke kan betale via deres nummerplade. Så jeg vil gerne opfordre til, at de kører ind på tanken eller rastepladsen inden betalingsanlægget og renser nummerpladen, siger han.

- Cirka tusind biler i timen vil betale med deres nummerplade i vestgående retning, siger han.