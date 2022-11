Numse-gramsende minister spiser kamel-pik

Han blev fyret som sundhedsminister for at bryde sine egne restriktioner. Nu tvinger englænderne ham til at spise testikler, skamlæber og en penis

Ti millioner britiske TV-seere elsker at ydmyge Englands svar på Magnus Heunicke uge efter uge.

I et populært realityprogram stemmer seerne konsekvent, for at netop han skal udsættes for den ene pinsel efter den anden.

Matt Hancock var engelsk sundhedsminister under corona-epidemien og indførte strenge restriktioner over for den britiske befolkning.

Men her hører lighederne med Heunicke da også op.

Gramse-minister

Minister Hancock brød nemlig sine egne regler ved at snave med en ansat og gramse hende på numsen på et tidspunkt, hvor den slags berøringer ifølge hans egne restriktioner var forbudt.

Ministerens eskapader blev optaget på et overvågningskamera i hans eget ministerium og endte i tabloidavisen The Sun.

I øvrigt var han gift og forlod straks kone og tre børn. Men det endte også med, at han måtte forlade sit ministerium.

Skandalen var for stor.

Foto: Ritzau Scanpix

Nye udfordringer

Nu deltager Hancock i det populære realityprogram 'I'm A Celebrity … Get Me Out of Here!', hvor kendte mennesker skal gennemgå en række prøvelser I den australske jungle.

Han har selv forklaret, at han gør det for at vise sit sande jeg for befolkningen og for at opnå tilgivelse for sine handlinger.

Men ikke alle synes, at er en god ide.

Ekskluderet

Det konservative parti har ekskluderet ham, fordi man mener, det er useriøst. Han burde bruge kræfterne på at passe sit job i parlamentet, mener ledelsen.

Næstformanden i den konservatives lokalforening for West Suffolk udtalte desuden til engelske medier, at han så frem til at se Mr Hancock ”spise en penis fra en kænguru”.

Det er næstformanden fra West Suffolk ikke den eneste, som gør. Realityprogrammet slår alle rekorder.

Seerne stemmer uge efter uge på, at Hancock skal udsættes for de værste prøvelser og pinsler.

En nuværende minister i den engelske regering har udtalt, at han er bekendt med, at flere parlamentsmedlemmer har downloadet programmets app med det ene formål at stemme på, at den tidligere sundhedsminister skal spise den ene klamme ting efter den anden.

Hancock har ud over at rode i beholdere med slanger, rotter og indvolde og spist forskellige dyredele – blandt andet en penis fra en kamel, skamlæber fra et får og testikler fra en kænguru. Han er også blevet rullet i slim og fjer og overhældt med gylle.