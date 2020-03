Nuuk lukket ned

Grønlands hovedstad Nuuk er lukket ned, efter endnu en person er registreret smittet med coronavirus.

Det oplyste formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen på et pressemøde tidligere i dag.

Ifølge DR betyder det, at alle butikker, barer, idrætsfaciliteter, tandlæger, frisører med videre holder lukket.

Lukningen varer mindst tre uger frem.

Man har ligesom i Danmark desuden valgt at lukke for skoler og institutioner samt at forbyde alle arrangementer med mere end ti personer.

Fra fredag lukker man desuden for alt flytrafik både indenrigs og udenrigs.

Kun varetransport og nødtransport af medicin og testudstyr vil fortsat opretholdes.

Det vil fortsat også være tilladt at tage på jagt eller fisketur, hvis man vender direkte hjem bagefter, skriver DR.