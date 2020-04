Nuuk ophæver rejseforbud efter coronafri periode

Nuuk ophæver udrejseforbuddet, der har været gældende siden den 18. marts.

Det oplyser Grønlands regering i en pressemeddelelse.

Dermed kan indbyggerne i Nuuk igen rejse ud.

Ophævelsen af rejseforbuddet kommer efter, at Grønland i flere uger ikke har haft et eneste smittetilfælde med coronavirus.

Ophævelsen gælder fra 23.59 tirsdag.

Rejseforbuddet var ellers oprindelig tiltænkt til at skulle vare indtil den 30. april.

Det første tilfælde af coronavirus i Grønland blev konstateret den 16. marts.

Rejseforbuddet kom som en del af en lang række foranstaltninger i en nedlukning af Nuuk den 18. marts, efter at det andet tilfælde af coronasmitte var bekræftet.

Alle passagerrejser med fly og skib ind og ud af Nuuk blev forbudt, og samtidig fik indbyggerne i Nuuk udrejseforbud til andre byer i Grønland.

Det har dog stadig været muligt at komme ind i landet, hvis man havde et 'anerkendelsesværdigt formål'.

Som i Danmark blev de fleste butikker, barer og idrætsfaciliteter ligeledes lukket ned, ligesom der i en periode har været et alkoholforbud - det blev dermed forbudt at servere alkohol med mere end 2,25 procent.

Det skete for at sikre trygge hjem for børnene i Grønland.

Dagligvarebutikker og apoteker er undtaget nedlukningen.

Bekymringen har været stor i Grønland, der kun råder over fire intensivpladser og seks respiratorer.

Blandt andet har tre danske statsborgere været isoleret på et hotel tidligt i marts, fordi der var mistanke om, at de var smittet med coronavirus.

De var imidlertid negative.

Nuuk er det eneste sted på Grønland, hvor der har været et decideret udrejseforbud.

I alt har der været 11 tilfælde af coronasmitte i Grønland, alle sammen i Nuuk. Alle 11 er raskmeldte igen.