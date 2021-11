Nuuk rammes af forsamlingsloft på 20 personer inde og ude

Grønlands hovedstad, Nuuk, underlægges en række restriktioner som følge af stigende coronasmitte.

Det indebærer blandt andet et forsamlingsloft på 20 personer både ude og inde.

Det meddeler myndighederne på et pressemøde fredag eftermiddag lokal tid.

Der indføres også restriktioner for udrejse af Nuuk.

Rejser fra Nuuk vil kun være tilladt, hvis man er færdigvaccineret og har en negativ test. Det kan være enten PCR-test eller lyntest.

Ifølge mediet Sermitsiaq.AG har det ikke tidligere været en mulighed at anvende lyntest i landet eller som dokumentation ved indrejse til landet.

Restriktioner for udrejse fra Nuuk gælder ikke for personer, der rejser hjem til deres bopæl. Det gælder heller ikke personer, der rejser til og fra et uddannelsessted eller personer, der ikke kan vaccineres.

De nye restriktioner træder i kraft lørdag og gælder foreløbigt frem til 27. november.

Den seneste uge har Grønland haft hele to rekordhøje smittetal, skriver Sermitsiaq.AG.

Der er blevet fundet henholdsvis 40 og 41 smittede på et døgn tirsdag og onsdag.