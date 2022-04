Ny 3F-boss valgt

Fredag er Henning Overgaard blevet valgt som 3F's nye formand. Han overtager posten fra Per Christensen, der trak sig, da hans dobbeltliv blev afsløret.

Henning Overgaard, der indtil nu har været forbundssekretær i 3F, var den eneste kandidat, der var opstillet til posten. Han offentliggjorde sit kandidatur tilbage i februar.

Henning Overgaard gik til valg på, at han ville videreføre den 'resultatorienterede linje' i 3F.

- Vi skal prioritere indsatsen på arbejdspladserne højere. Og vi skal stille større krav til arbejdsgiverne om at løfte deres del af ansvaret for den danske arbejdsmarkedsmodel, for en bedre overenskomstdækning og en højere organisering af virksomheder og lønmodtagere, sagde Henning Overgaard dengang til Ritzau.

Henning Overgaard er fra Esbjerg og er uddannet lager- og transportarbejder. Han har været forbundssekretær i 3F siden 2016. Før det var han afdelingsformand i 3F Esbjerg Transport. En post han besad i ni år.

Forgænger beholder lækker løn og lejlighed

Forgængeren Per Christensen gik af som formand, efter hans mangeårige dobbeltliv med flere forskellige partnere blev afsløret. Per Christensens partnere kendte ikke til de andre kvinder.

Da Per Christensen skulle skilles fra den ene af kvinderne, fik han en forlomme til en attraktiv lejlighed i København. Den kan han blive boende i, selvom han ikke er formand længere.

Per Christensen beholder også sin fede løn frem til september, og det indbringer ham hele 800.000 kroner.

