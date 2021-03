Ny afsløring: Blot tre mennesker valgte kommunaldirektør i Fredericia

Blot tre personer bestemte, at Annemarie Zacho-Broe i 2018 blev Fredericias nye kommunaldirektør. Normalt er der mange flere i ansættelsesudvalget, når en kommune skal finde sin topchef. Derfor kalder kommunalforsker Roger Buch ansættelsen 'meget usædvanlig'.

- Det er helt ufatteligt. Normalt er der 10 til 15 personer, nogle gange helt op til 20 i sådan et ansættelsesudvalg. Det er formentlig dansk rekord, at der kun sidder tre, når man skal besætte så vigtig en stilling, siger Roger Buch, som har fulgt Fredericia-sagen tæt, til TV SYD.

Ansættelsen skal ses i lyset af den uro, der længe har præget Fredericia Kommune. Sidste fredag indledte kommunen en fyringssag mod Annemarie Zacho-Broe og meldte hende til politiet. Det skete på grund af mistanke om, at hun og den daværende borgmester, Jacob Bjerregaard (S), havde en så nær relation, at det gjorde dem inhabile.

Ofte er hele økonomiudvalget med, sammen med ledere og medarbejderrepræsentanter, når kommunerne søger sin øverste direktør.

Da Fredericia Kommune tilbage i 2014 ledte efter en kommunaldirektør, var der eksempelvis otte personer i ansættelsesudvalget. Jacob Bjerregaard sad ved bordenden, og ved bordet sad også blandt andre viceborgmester Susanne Eilersen (DF) og 2. viceborgmester Ole Steen Hansen (S).

Sådan har mønsteret også været efterfølgende. For eksempel var der ni medlemmer i det udvalg, som sidste år ansatte en ny koncerndirektør i Fredericia Kommune. Mens ansættelsesudvalget talte otte personer, da kommunen skulle finde en koncernchef for Social- og Handicap. Umiddelbart er det kun ansættelsen af Annemarie Zacho-Broe, der skiller sig markant ud.

Fredericia Kommunes ansættelsesudvalg var også alene om at kigge på ansøgninger. Normalt er der et konsulentfirma med, når man skal finde kandidater til den øverste hylde.

For eksempel var Mercuri Urval med i hele processen i 2014, og Lundgaard Konsulenterne tog imod ansøgninger, da kommunen søgte en kommunaldirektør i 2012.

- Jeg har aldrig hørt om andre kommuner, der har ansat topchefer uden at have et konsulentfirma ind over. Så kan man ikke kan lade være med at tænke på, om det hænger sammen med den berømte nære forbindelse, der muligvis har været mellem borgmesteren og kommunaldirektøren, siger Roger Buch.

Jobopslaget blev offentliggjort den 25. april 2018. Der var ansøgningsfrist allerede den 9. maj. Det vil sige blot 14 dage senere, hvilket også er usædvanligt.

- Det er også et tegn på, at der har været noget galt. Det er ulovligt på forhånd bare at beslutte sig for, at man har den rigtige til stillingen, når man ansætter chefer i en kommune, siger Roger Buch.

Den daværende borgmester, Jacob Bjerregaard, stod i spidsen for det udvalg, som ansatte kommunaldirektøren. Udvalget talte også økonomi- og personaledirektør Tommy Abildgaard og fællestillidsrepræsentant Helle Bang Andersen. Begge var blandt Bjerregaards betroede støtter.

Tommy Abildgaard bliver nu også fyret, efter en advokatundersøgelse og interne undersøgelser har vist, at ikke alt er gået efter bogen i Fredericia Kommune. Blandt andet er der i en række tilfælde betalt regninger, uden at det fremgik, hvad pengene var brugt til.

Helle Bang Andersen var tillidsrepræsentant for kommunens HK’ere, indtil hun for nylig gik på pension, men hun havde også en anden kasket på. Hun er mangeårigt medlem af Socialdemokratiets bestyrelse i Fredericia, og dermed har hun arbejdet på at gøre Jacob Bjerregaard til borgmester.

TV SYD har forgæves forsøgt at få en kommentar fra alle tre medlemmer af ansættelsesudvalget. Derimod vil 1. viceborgmester Susanne Eilersen (DF) gerne forholde sig til TV SYD’s afsløring.

- Jeg kan ikke huske, hvad jeg tænkte dengang. Men i dag ser processen ikke så godt ud. Jeg er heller ikke klar over, hvor mange ansøgere, der var til stillingen. Så ligner det jo, at man havde udvalgt sin kandidat på forhånd, siger Susanne Eilersen til TV SYD.

Hun erkender, at hun som politiker også har et ansvar. Og at hun og andre burde have været med i udvalget.

- Kommunaldirektøren er en utroligt vigtig stilling i en kommune. Det kan vi også se, der hvor vi står i dag, at det er en utroligt vigtig post, siger Susanne Eilersen.

Annemarie Zacho-Broe blev konstitueret i jobbet i maj 2018 og fastansat tre måneder senere. Hun afløste Michael Holst, som blev fyret. Officielt skete det for at skære direktionen ned fra tre til to personer – og dermed få flere penge til velfærd, fortalte Jacob Bjerregaard i en pressemeddelelse:

”Fra 1. januar 2019 vil besparelserne som følge af den nedlagte direktørstilling udgøre 2 mio. kr. årligt og dermed en besparelse på 8 mio. kr. over de kommende 4 år. Besparelserne indgår i den politiske opgaveprioritering, der skaber rum for, at der kan investeres yderligere i kernevelfærden”, stod der i pressemeddelelsen.

Men begrundelsen holdt ikke, for der er ikke sparet en krone, tværtimod. Michael Holst fik knap 2,3 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse. Og kort efter blev direktionen igen udvidet til tre personer; kommunaldirektøren og to koncerndirektører. Jacob Bjerregaard udtalte dengang, at to alligevel var for få.