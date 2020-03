Ny aftale sikrer løn til hjemsendte ISS-ansatte

1500 medarbejdere hos rengøringsfirmaet ISS er på nuværende tidspunkt hjemsendt enten på ferie eller uden løn.

Det sker på trods af, at det er muligt for virksomheden af betale hjemsendelse med løn med tilbagevirkende kraft helt tilbage til 9. marts.

Det fik John Jakobsen, der er formand for 3F København til, over for DR, at anklage ISS for manglende samfundssind, og at det er amoralsk ikke at sikre de ansatte.

- 3F bakker os op i, at det under omstændighederne er en god løsning, vi har lavet, fastholder Lotte Andersen, der er HR-direktør for ISS, efter at have læst DR's artikel.

Men Tina Madsen, der er gruppeformand fra 3F, kan godt forstå at den københavnske formand er frustreret.

- Jeg ved godt, hvad han står med af medlemmer, der ikke er dagpengeberettiget, og det gør fandens ondt ikke at få løn i 14 dage. Det ville gøre ondt på os alle sammen. Jeg forstår helt, hvorfor han siger, som han gør, siger Tina Madsen.

Ny aftale: Fuld løn fra 30. marts

De sidste 14 dage har 3F forsøgt at få de store virksomheder, som ISS, til at benytte hjælpepakken, der sikrer fuld løn til de hjemsendte.

Hjælpepakken gør, at staten betaler 90 procent af de ansattes løn op til 26.000 kroner for timelønnede og 23.000 for funktionærer.

- Det lykkedes os at lave en aftale med ISS i går onsdag, om at medarbejderne kan gå hjem med fuld løn fra 30. marts, siger Tina Madsen.

Hun fastslår at ISS ikke har forbrudt sig mod reglerne.

- Men etisk kan man spørge, hvorfor de ikke gør det med tilbagevirkende kraft. Men det må du snakke med ISS om, siger gruppeformanden.

Ifølge Lotte Andersen fra ISS har det handlet om både at sikre medarbejdere og virksomheden selv.

- Vi har analyseret og vurderet situationen. Vores interesse er at fastholde medarbejdere - ikke at opsige dem i denne situation. Medarbejderne skal føle, at vi kæmper for dem. Vi skal bare også sikre ISS i denne periode, siger HR-direktøren, der henviser til, at det er en betydeligt omkostning for ISS at gå på lønkompensationsordningen.