Ny analyse: Så meget er elevernes karakterer steget

En ny analyse fra CEPOS viser, at der er en stigning i karaktergennemsnittet hos grundskolens afgangselever. Dog uden at eleverne nødvendigvis er blevet dygtigere, lyder vurderingen

Eleverne på landets grundskoler bliver tilsyneladende dygtigere og dygtigere til at præstere ved det grønne bord.

Det viser en ny analyse fra den borgerligt-liberale tænketank, CEPOS, som i øvrigt problematiserer udviklingen.

Fra 2008-2022 er karaktergennemsnittet hos grundskolernes afgangsklasser steget med 0,7-1,4 karakterpoint.

Det betyder, at antallet af elever, der i gennemsnit får karakteren 2 eller 4, er faldet. Imens er andelen af eleverne, der har fået 7, 10 og 12, steget.

Groft sagt vil det sige, at over 65 procent af afgangseleverne har haft et gennemsnit på mindst 7 eller derover siden 2012/2013.

Lettere adgang

At flere elever får højere karakterer, kæder tænketanken sammen med, at flere dermed har lettere adgang til en gymnasial uddannelse.

'Det er sværere at styre optaget på gymnasiet, hvis karaktererne bliver ved med at stige,' siger Jens Lund Andersen, chefkonsulent i CEPOS, i en pressemeddelelse, og fortsætter:

'Et øget karakterkrav vil være en effektiv måde at reducere antallet af elever på gymnasierne. Det kræver dog, at man enten undgår inflation i karaktererne eller alternativt løbende øger karakterkravet tilsvarende.'

Bekymrende

Som udgangspunkt kræver det blandt andet et snit på minimum 5,0 at søge ind på stx, hhx eller htx efter 9. eller 10. klasse.

Hvis man vælger en hf, kræver det et snit på minimum 4,0.

Men at flere har mulighed for at gå direkte fra grundskolen til en gymnasial uddannelse stemmer ikke overens med Danske Gymnasiers forslag om at hæve den adgangsgivende karakter for at styrke niveauet i undervisningen.

Et forslag regeringen vil se på i håbet om at få flere til at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Men netop dette scenarium er bekymrende, mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Ikke blevet dygtigere

Selvom de stigende karakterer tegner godt for landets håbefulde skoleelever, vurderer CEPOS, at eleverne ikke nødvendigvis er blevet dygtigere med årene.

CEPOS har kigget på de internationale Pisa-undersøgelser i samme periode, der har til formål at sammenligne elevernes kompetencer på tværs af OECD-landene.

Her kan tænketanken se, at de danske skoleelever ikke klarer sig bedre, bare fordi karakteren gerne skulle afspejle elevernes kunnen.

Hvis karakterkravet eksempelvis bliver hævet til 7, vil det betyde, at 54 procent af en årgang vil kunne søge direkte ind på stx, hhx, eller htx, hvor det gjorde sig gældende for 77 procent af afgangseleverne i 2022.