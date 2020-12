Ny anbefaling om julegudstjenester: Højst 30 minutter og ingen sang

Dagen før juleaften kommer der nu nye anbefalinger om gudstjenester. Biskopperne mener, at de nye skærpede anbefalinger er kommet for sent, og det bliver for vanskeligt at gennemføre gudstjenesterne

Julegudstjenester bør afholdes på højst 30 minutter og uden sang.

Sådan lyder de nye anbefalinger fra sundhedsmyndigheder.

Det skriver Kirkeministeriet på sin hjemmeside.

'I betragtning af den traditionelle store kirkegang ved julegudstjenester har indsatsgruppen derfor ud fra en samlet vurdering besluttet at udsende en klar anbefaling om, at der ikke synges ved julegudstjenesterne i år. Indsatsgruppen anbefaler desuden, at dette års julegudstjenester afkortes mest muligt og højst varer 30 minutter,' lyder den nye anbefaling.

Ændring

Tidligere opfordrede Kirkeministeriet også til at finde alternative løsninger til fællessang. Men nu er det altså 'en klar anbefaling om, at der ikke synges ved julegudstjenesterne'.

Dermed skærpes anbefalingerne yderligere i forhold til i mandags. Her lød det, at julegudstjenester højst skulle vare 45-50 minutter.

Julegudstjenesterne har skabt debat, fordi flere ansatte i folkekirken har udtrykt bekymring over, hvorvidt de kan føre til yderligere smittespredning med coronavirus.

Biskopper i opråb

Landets biskopper opfordrer kirkerne til at aflyse årets julegudstjenester.

Det siger Marianne Gaarden, biskop ved Lolland-Falster Stift.

Biskopperne har onsdag aften diskuteret emnet. De mener, at de nye skærpede anbefalinger er kommet for sent, og det bliver for vanskeligt at gennemføre gudstjenesterne.

- Vi anbefaler, at man ikke holder gudstjenester.

- Vi vurderer, at det bliver meget vanskeligt for menighedsrådene og præsterne at gennemføre de julegudstjenester i morgen. Vi synes ikke længere, at det kan gøres på forsvarlig vis, siger Marianne Gaarden.

'Bør lukke'

SF har sagt, at man helt bør lukke kirkerne juleaften. Flere virologer har opfordret til det samme.

Både Region Hovedstaden og Region Syddanmarks regionsrådsformænd har også opfordret folk til at blive hjemme fra årets julegudstjeneste.

- Jeg er kirkegænger, men vil gerne opfordre folk til at blive væk fra gudstjenesten. Man kan se på den på tv, sagde Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, tirsdag på et pressemøde.

Samme melding gav Stephanie Lose (V), der er regionsrådsformand i Region Syddanmark.

- Lige præcis i år tror jeg faktisk, at Vor Herre vil have forståelse for, at julens budskab er i hjertet, og at det er hjemme foran fjernsynet, sagde Stephanie Lose ifølge DR.

De nye anbefalinger omfatter fortsat resten af anbefalingerne fra i mandags, hvor man blandt andet opfordrede til at flytte julegudstjenesterne udendørs.