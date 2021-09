Ny ansøgningsrunde: Sidst var der kaos

Fra i morgen kan man igen søge om et tilskud i Bygningspuljen til at gøre sin bolig grønnere. Ved sidste runde ventede tusindvis forgæves

I morgen klokken 10 åbner Energistyrelsen igen for ansøgninger til Bygningspuljen, hvor man kan søge om tilskud til boligforbedringer, der sparer energi.

Ved sidste runde, der fandt sted 7. april 2021 endte mange danskere i et kæmpe kø-kaos. Det viste sig nemlig, at ansøgere kunne stille sig i kø i timevis i et digitalt venteværelse før den officielle åbning.

Derfor ventede flere tusinde i forgæves i mange timer, og de 250 millioner, der var afsat i foråret forsvandt på 13 timer.

Nyt kø-system

I denne omgang har Energistyrelsen forsøgt at rette op på sidste rundes kaos ved at lave et nyt køsystem.

Det kommer til at foregå sådan, at det digitale venteværelse åbner klokken 09. Når selve Bygningspuljen åbner for ansøgninger klokken 10, får alle fra det digitale venteværelse en vilkårlig plads i køen. Kommer man ind efter klokken 10.00, får man en plads bagerst i køen.

En af dem, der ventede i timevis sidst er Peer Jensen. Han ønskede et tilskud til nyt tag og nye vinduer i sin bolig. Han betalte hele 6000 kroner for at få en energimærkning til sit hus, så han kunne leve op til kravene for at søge et tilskud i puljen,

- Jeg har brugt 6000 kroner på ingenting. Jeg føler slet ikke, at jeg fik muligheden sidst, og det er jeg da selvfølgelig skuffet over, siger Peer Jensen til Ekstra Bladet.

Ved sidste runde anbefalede Energistyrelsen til, at man kunne søge igen. Det er dog slet ikke muligt for Peer Jensen, da der siden forårets ansøgningsproces er blevet foretaget en række ændringer i, hvem der kan søge tilskud fra Bygningspuljen.

Målrettet de dårligste boliger

Der er nu kun boligejere, hvis ejendomme har de dårligste energimærker E, F og G, der kan søge tilskud. Det gælder dog ikke for boligejere, der ønsker at søge om tilskud til en varmepumpe.

Peer Jensens bolig fik dog energimærket D, og derfor ligger han i kategorien, hvor det lige akkurat ikke er muligt at søge igen.

Derudover har man nedsat tilskudssatserne, så der forhåbentlig er flere end sidst, der kan få del i de 675 millioner kroner, der i denne omgang er afsat i Bygningspuljen.

En anden boligejer, der også ventede forgæves ved sidste runde er Morten Nyholm. Han beskrev kø-kaosset som at prøve lykken.

- Det er lidt ligesom at spille jackpot. Man prøver bare lykken, og jeg tænker, at mange rammer ind i det samme igen, siger Morten Nyholm, der selv er lidt usikker på, om han vil forsøge at søge igen.

Forsøgt at rette op

Hos Energistyrelsen har man med det nye kø-system og de ændrede ansøgningskrav forsøgt at undgå det samme kaos.

- Det kom som en overraskelse for mange, at der var et digitalt venteværelse. I denne omgang har vi anbefalet folk, at de går ind i det digitale venteværelse mellem klokken 09 og 10, når puljen åbner 10.00, siger pressechef i Energistyrelsen Ture Falbe-Hansen.

Om ændringerne reelt kommer til at gøre en forskel, kan kun tiden vise.

- Vores administrative system er blevet opgraderet siden forrige runde, og vi har gjort så meget, vi overhovedet kunne, så vi håber ikke, at det kommer til at gå ned i morgen, siger Ture Falbe-Hansen.