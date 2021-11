Ny ballade om dansk million-skulptur

Den danske kunstner Jens Galschiøt vil have sin skulptur til flere millioner tilbage til Danmark, men frygter at blive anholdt, hvis han tager til Hong Kong for at hente den

En skulptur lavet af den danske kunstner skaber ballade på højeste niveau i Hong Kong.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan kunstneren har været rasende over, at hans skulptur skal fjernes i Hong Kong, men nu har han indvilliget i at tage den hjem til Danmark.

Der er bare et problem. Han risikerer at blive anholdt, hvis han tager til Hong Kong for at hente den. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg frygter for min sikkerhed. Alle dem, jeg kender i Hong Kong, er blevet arresteret eller flygtet. Den kinesiske regering er ikke til at spøge med, og problemet er, at den nye sikkerhedslovgivning også gælder udlændinge, der kan blive anholdt for blot at kritisere den kinesiske regering, siger Jens Galschiøt til Ekstra Bladet.

Skamstøtten kom til Hongkong i 1997, hvor den stadig er placeret. Den blev oprindeligt opført i Victoria Park men har i 24 år stået på en plads ved Hongkong Universitet.

Frygter styret

Men i oktober meddelte universitetet, at skamstøtten skulle fjernes med omgående hast. Det informerede universitet om i et brev, som blev sendt til organisationen Hong Kong Alliance (HKA), som hvert fjerde år står bag en demonstration for at mindes massakren. Ifølge BBC var den beslutning baseret på 'den seneste risikovurderingen og juridisk rådgivning'.

Den danske kunstner er modvilligt gået med til at fjerne skulpturen, men det skaber nye problemer. Han har derfor sendt et åbent brev til Hong Kongs regering, hvor han kræver, at de kan garanterer sikkerhed for Jens Galschiøt og hans medarbejdere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den danske kunstner Jens Galschiøt har også skabt denne skulptur, der står foran Christiansborg. Den otte meter høje skulptur med forvredne kroppe er opstillet i solidaritet med demonstranterne i Hongkong, der kæmper for at bevare deres frihedsrettigheder.Skamstøtten over Kinas fremfærd i Hongkong har medført kritik fra de kinesiske ledere. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Jeg har jo mit rødbede-farvede pas som min sikkerhed, men alle mine medhjælpere i Hong Kong jeg jo også tænke på. Det er jo næsten en forbrydelse at gå ind for menneskerettigheder i Hong Kong, siger Jens Galschiøt til Ekstra Bladet.

Håber på Kofod-hjælp

Af den grund har den danske kunstner også været i dialog med Udenrigsministeriet.

- Jeg håber, at de kan hjælpe med at forhandle en aftale hjem. Jeppe Kofod kan jo i hvert fald godt stille den sikkerhed for mig og mine folk, hvis han går i dialog med kineserne, siger Jens Galschiøt.

Berlingske har tidligere været i kontakt med udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som i en mail fortæller, at han har rettet henvendelse til det kinesiske styre i forbindelse med sagen.

- Friheden til fredeligt at ytre sig - gennem tale, kunst eller andre midler - er en helt fundamental rettighed for alle mennesker. Det gælder også i Hongkong, skriver udenrigsministeren til mediet.