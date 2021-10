En ny behandling mod covid-19, der er udviklet af danske forskere, er nu blevet godkendt til de første kliniske forsøg på mennesker.

Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse.

Behandlingen foregår ved, at man inhalerer en mild syreopløsning, der hjælper immunforsvaret med at bekæmpe infektioner i luftvejene.

- Det er en behandling, der går ud på, at man nærmest desinficerer luftvejene - lidt ligesom når man vasker hænder eller bruger håndsprit.

Det siger Thomas Bjarnsholt, der er professor ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet og Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet.

Det er ham, der fik idéen til at forsøge sig med den nye behandlingsmetode.

Der er en ambition om, at behandlingen også skal kunne bekæmpe andre infektioner. Det kan være lungebetændelse, influenza og tuberkulose.

Behandlingen er udviklet i samarbejde med det norske firma SoftOx. De laver blandt andet produkter til sårpleje.

Thomas Bjarnsholt fortæller, at behandlingen er tiltænkt personer, der kort inden er blevet eksponeret for virus.

- Når man er blevet eksponeret, lige er blevet testet positivt eller begynder at få symptomer, så vil vores behandling kunne inaktivere virus og hjælpe immunforsvaret til at forebygge, at man bliver indlagt og får alvorlige symptomer, siger han.

Han fortæller også, at behandlingen kan bruges i lande, hvor der ikke er lige så høj vaccinationsdækning som i Danmark.

Indtil videre har forskerne bag behandlingen udelukkende testet behandlingen på minigrise.

Men med den nye godkendelse er der altså grønt lys til at teste på raske mennesker.

Thomas Bjarnsholt regner med, at den fase er slut i starten af 2022.

- Hvis der ikke er bivirkninger på dem, vil vi hurtigst derefter indlede et fase 2-studie på covid-patienter.

- Det er noget, vi har arbejdet på længe. Så det er fantastisk, at vi nu kan afprøve det på mennesker, siger han.