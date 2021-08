Ny billeart fundet for første gang i Danmark

En helt ny billeart er fundet i området omkring den gamle godsbane i Rødbyhavn.

Det oplyser Banedanmark, skriver TV2 Øst.

Det er billearten 'Acalles Hypocrita', der aldrig før er fundet i Danmark.

Mange års godsdrift på den gamle godsbane i Rødbyhavn har skabt en tør og næringsfattig natur, som kan minde om et steppelandskab. Her trives sjældne planter og insekter, der er kommet til området med godsvogne som blinde passagerer.

- Det gamle godsbaneareal i Rødbyhavn er et meget specielt naturområde. Det er meget råt og gruset og stenet. Det gør, at det er et særligt godt miljø for lyselskende og varmeelskende dyr, planter og insekter. Det siger Randi Skogstad, der er infrastrukturdirektør i Banedanmark, ifølge TV2 Øst.

Foruden billearten blev der også fundet bredtægen 'Halyomorpha Halys'. Det er kun femte gang, den er blevet fundet i Danmark.

Billearten blev fundet til arrangementet Bioblitz, der handler om at finde og identificere så mange dyre- og plantearter som muligt i et bestemt område over kort tid.

Fra lørdag til søndag indsamlede børn og voksne 553 plante- og dyrearter.

Godsbanen i Rødbyhavn er sammen med flere andre nedlagte baneterræner i landet end del af Infranatur-projektet, der er et samarbejde med Miljøstyrelsen.

Når der bliver fundet sjældne dyre- og plantearter i områderne, giver det mulighed for, at Banedanmark fremover bedre kan værne om og pleje naturen.

- Når vi ved, hvad det er for nogle dyr og planter, der er hernede, er vi meget bedre i stand til at tilrettelægge vores naturpleje på en måde, så vi kan passe særligt godt på de sjældne dyr, planter og insekter, som lever her, siger Randi Skogstad til TV2 Øst.