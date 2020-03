Ny blodprøve kan afsløre 50 kræftformer

Amerikanske forskere arbejder på at udvikle og forfine analyse-metoderne, før de for alvor kan komme i brug

Amerikanske forskere er for øjeblikket ved at udvikle en ny type blodprøve, som vil kunne afsløre mere end 50 forskellige former for kræft.

Forskerne arbejder på at udvikle en maskine med kunstig intelligens, som hurtigt kan analysere særlige DNA former, der knytter sig til kræftsygdomme, og som følger med rundt i kroppens blod.

Forskerne fortæller i følge en artikel i The Guardian, at blodprøve-testen ikke blot kan afsløre, om en patient lider af kræft. Testen kan også give en indikation af, hvilken type kræft, der er tale om.

Dermed vil en hurtigere indsats blive mulig.

Kliniske test

Lige nu er de amerikanske forskere i gang med at udføre en lang række kliniske forsøg på testpersoner.

- Det er nødvendigt at teste en uafhængig gruppe personer, der ikke umiddelbart har en kræft-risiko, for at se, om vi kan afsløre kræften, og få afklaret, hvad vi så skal gøre, forklarer Geoffrey Oxnard, der er læge og forsker hos Dana-Farber Cancer Institute. Instituttet hører ind under Harvard Medical School.

Forskerholdet beskriver i det faglige tidsskrift Annals of Oncology, hvordan de har fodret en computer med blodprøve-oplysninger fra både kræft-patienter og raske personer.

Computeren skal gøres i stand til at sammenligne oplysningerne og dermed finde ud af, hvordan kræften viser sig i blodet.

I mindre end en procent af analyserne melder systemet fejlagtigt, at en patient har kræft. Og det er forskerholdet godt tilfredse med.

- Det er jo yderst vigtigt, at vi ikke fortæller raske personer, at de har kræft, fastslår Geoffrey Oxnard.

Kan forbedre prognosen

Testresultaterne viser, at systemet i næsten halvdelen af blodprøve-analyserne ramte rigtigt og afslørede kræft. Computeren har noget lettere ved at afsløre kræften, hvis den er særligt fremskreden. Det svinger fra 18 procent ved stadium et og 93 procent ved stadium fire.

Dog kan blodprøven afsløre kræft i bugspytkirtlen hos 63 procent af patienterne - allerede ved stadium 1. Det er noget af en lægevidenskabelig landvinding, da netop kræft i bugspytkirtlen er svær at opdage i de tidlige stadier på grund af meget vage symptomer.

Forskerne understreger, at der stadig mangler en god portion forskning og forbedring af systemet. Men de tvivler ikke på, at blodprøvetesten på et tidspunkt vil blive en naturlig del i undersøgelserne.

Forskerne lægger vægt på, at netop en tidlig kræftdiagnose kan forbedre prognosen for mange patienter.