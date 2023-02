Ny BMW i flammer: Fjerde tilfælde på tre måneder

En reservedelsfejl i flere af det tyske bilmærke BMW's dieselbiler gør, at de bayerske luksusbiler går op i flammer inden for få minutter. Bliv klogere på fejlen her, og se, hvilke modeller der er i risiko

Det sker igen og igen.

BMW'er med dieselmotorer bryder i brand i tide og utide.

Som Ekstra Bladet i en række artikler har dokumenteret, er det sket mindst tre gange herhjemme siden 28. november sidste år, at en BMW med en mulig kølerfejl er brudt i voldsom brand under kørslen.

Nu er den så gal igen.

Louise Kjær Enochs BMW X5 Diesel brød i brand under en søndagstur, der udviklede sig dramatisk i slutningen af januar. Foto: Ernst van Norde

Helt udbrændt

Lørdag morgen ved 10-tiden brød en hvid BMW stationcar nemlig i brand på Fynske Motorvej til stor gene for trafikken.

Det skriver Presse-fotos.dk, der også har mange billeder af bilen, mens den brænder voldsomt.

Ekstra Bladet har talt med Beredskab Fyn om hændelsen. Det var dem, der rykkede ud til bilbranden, bekræfter indsatsleder Kenny Christensen:

- Det var en hvid BMW, og den kørte på diesel. Da vi nåede frem, brændte bilen så meget, at det var umuligt at sige, hvor branden var opstået.

Bilen brændte helt ud, før de tog den med, oplyser indsatslederen videre. På billederne ser det ud til, at der er tale om en BMW 320d, men det er ikke bekræftet.

Kølerfejl

Som Ekstra Bladet har afdækket, er der en potentiel kølerfejl på en række modeller fra den tyske bilgigant, som betyder, at de kan bryde i brand.

BMW Danmark har da også haft travlt med at kalde bilejere på værksted på grund af fejl på den såkaldte EGR-køler.

I indkaldelserne fra BMW, som Ekstra Bladet er i besiddelse af en kopi af, lyder det angående fejlen med bilernes EGR-køler, at en lækage af kølemiddel i kombination med sod- og olierester 'i meget sjældne tilfælde resulterer i røgudvikling og antændelse'.

Sådan så Kasper Damm BMW ud umiddelbart efter, at han slap ud af den brændende bil. i december. Privatfoto

Erkender fejl

Tidligere i februar erkendte BMW's tyske hovedkontor da også problemet i en mail til Ekstra Bladet:

'I begyndelsen af ​​2023 blev ejere af specifikke BMW-dieselbiler informeret om en mulig defekt i EGR-køleren. En konsekvens af denne defekt er en radiatorlækage i køretøjet, som i sjældne tilfælde kan føre til brand. Årsagen til bilbranden kan dog ikke udledes af dette brev fra ejeren uden en yderligere detaljeret analyse', lød det således.

Det er endnu uvist, om den seneste BMW i brand er blandt de modeller, som har den mulige kølerfejl.

Ekstra Bladet har tidligere talt med BMW, der også fastholder, at man ikke kan konkludere, at de brændende bimmere skyldes den omtalte kølerfejl. Læs BMW's seneste svar herunder.