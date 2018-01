Ny Brøndby-sponsor får høvl: Kritiseres for at dumpe priserne

En ny sponsor i fodboldklubben Brøndby skaber nu ballade blandt chauffører. Det skriver Avisen.dk.

Det er den danske transportvirksomhed Nordic Transport Group (NTG), der er blevet storsponsor for fodboldklubben Brøndby IF. Når Superligaen bliver genoptaget i næste måned, vil Brøndbys spillere have NTG's logo på ryggen.

Det sker kort efter, at Avisen.dk kunne afsløre, at NTG dumper priserne i transportbranchen og har fået en bøde for at fuske med fartskriverne for at omgå køre- og hviletidsreglerne.

Når sponsoraftalen mellem Brøndby IF og NTG har fået lastbilchaufførerne op i det røde felt, skyldes det også, at det er fagbevægelsens bank, Arbejdernes Landsbank, som er hovedsponsor for Brøndby IF.

Fremover kommer der altså til at stå Arbejdernes Landsbank på forsiden af fodboldtrøjen, mens der står NTG på ryggen.

- Det er en grotesk modsætning. For mig står Arbejdernes Landsbank for nogle helt andre værdier, og jeg håber, at de vil bruge deres rolle som sponsor til at arbejde for de værdier, siger Robert Grandt, som er næstformand i Godschaufførernes Landsklub under 3F.

Fagforbundet 3F, som lastbilchaufførerne er en del af, er den største aktionær i Arbejdernes Landsbank, og 3F's formand Per Christensen er bankens bestyrelsesformand. Men han ønsker ikke at kommentere sagen.

I stedet henviser han til Peter Froulund, som er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank.

Men han har ikke en holdning til Brøndby IF's sponsoraftale med NTG.

- Grundlæggende blander vi os i Arbejdernes Landsbank ikke i, hvem Brøndby IF tegner sponsoraftaler med, siger han.

I Brøndby IF har de ikke noget problem med at omfavne en virksomhed, der er blevet dømt for både fusk med fartskiverne og ulovlig cabotagekørsel.

'Man skal selvfølgelig drive en virksomhed inden for gældende lovgivning, og det er vi sikre på, at NTG tilsigter i deres daglige forretning, blandt andet igennem deres code of conduct,' skriver kommunikationschef Christian Schultz i en mail til Avisen.dk.