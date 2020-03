Ny corona-hotline skal berolige bange børn og unge

Skolerne lukker mandag og to uger frem for at mindske spredning af coronavirus.

Det betyder også, at coronavirussets udbrud i Danmark for alvor kan mærkes hos børnene, der kan se frem til en helt anderledes hverdag med blandt andet fjernundervisning.

Skulle børn være bekymrede over virusset, har de fra fredag klokken 9 et nyt sted, de kan henvende sig.

Klokken 9 åbner nemlig en ny telefonlinje i Det Nationale Sorgcenters afdeling for børn, unge og sorg.

- Rigtig mange børn og unge er bange nu og har brug for at snakke med nogen. Og vi ved også, at rigtig mange forældre er i tvivl om, hvordan de taler med deres børn om coronavirusset.

- Derfor stiller vi vores psykologer til rådighed syv dage om ugen, siger direktør hos Det Nationale Sorgcenter Preben Engelbrekt.

Den nye hotline er åben alle dage fra klokken 9 til 16. Ifølge direktøren er der ikke sat en slutdato for telefonlinjen. Den fortsætter, så længe der er behov for den.

Telefonlinjen er for både børn og forældre, der har spørgsmål eller bekymringer.

I første omgang sidder to til tre psykologer fra Det Nationale Sorgcenter klar til at besvare opkald fra bekymrede børn og forældre. Men det kan udvides, hvis det viser sig, at der er behov for det, fortæller Preben Engelbrekt.

- Vores psykologer kan blandt andet hjælpe forældre med at hjælpe deres børn.

- Børn er meget forskellige. Der er børn, som har diagnoser, og der er børn, som i forvejen er særligt sårbare. Og der kan vores specialiserede psykologer hjælpe forældre med at hjælpe deres børn bedst muligt, siger han.

Det Nationale Sorgcenters psykologer har mange års erfaring i at tale med børn, unge og deres familier om sygdom og bekymringer i forbindelse med sygdom.

Du kan ringe til psykologerne på den nye telefonlinje på nummeret 69161667.