Ny corona-variant kan være godt nyt

Flere europæiske lande, herunder Danmark, har indført skærpede indrejse-restriktioner fra flere lande i det sydlige Afrika, efter en ny variant af coronavirus er blevet konstateret i Sydafrika.

Der er indikationer på, at den nye variant er mere smitsom end den dominerende Delta-variant, og selvom det lyder ubehageligt, så behøver det ikke at være dårligt nyt, skriver norske NRK.

- Det bedste, som kan ske nu, er, at Omikron-varianten viser sig at give mindre alvorlig sygdom og at vaccine-effekten opretholdes. At den er mere smitsom vil være håndterbart, fordi vi i Norge har høj vaccinedækning, og hovedproblemet er indlæggelse på sygehus med alvorlig sygdom. Det er best-case-scenariet, siger Rostrup Nakstad, der er underdirektør i Helsedirektoratet under et norske sundhedsministerium.

Fordi varianten fortsat er ny, er der mange usikkerheder på nuværende tidspunkt, understreger eksperterne, men foreløbige meldinger om smittede i Sydafrika tyder på, at den har givet meget milde symptomer.

Spinkelt grundlag

Det er imidlertid primært yngre mennesker, som man har konstateret smittet med varianten, skriver NRK.

Men holder det stik, at symptomerne ved Omikron-varianten er mildere end Delta-varianten, så vil færre skulle indlægges på sygehuset. Dermed vil man kunne tillade øget smitte i befolkningen, hvilket vil give øget flokimmunitet, forudsat den giver immunitet mod andre varianter.

- Der er nogen, som har udtalt, at sygdommen giver et meget mildt forløb. Det kan føre til en bred immunitet (i befolkningen, red.), og hvis ikke det fører til alvorlig sygdom, vil man opnå immunitet, uden at sygehusvæsenet belastes, og folk bliver meget syge. Det er det ønskede udfald af denne variant, siger Ernst Kristian Rødland ved Folkehelseinstituttet, der ligger under det norske sundhedsministerium.

Mutationer

Bekymringen for den nye variant bunder blandt andet i, at der ifølge Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) er konstateret et højt antal mutationer, og at den er den mest 'afvigende' variant, der er konstateret spredt i større omfang.

Dermed er der også en frygt for, at den kan være mindre følsom over for vaccinerne.

Arbejdet med at undersøge, hvordan vaccinerne rent faktisk virker mod den nye variant er i gang og ventes inden for de næste par uger.

Fredag meddelte BioNTech, der sammen med Pfizer står bag den mest benyttede vaccine mod covid-19, at de senest om to uger forventer at vide, hvor godt vaccinen beskytter mod Omikron-varianten.

Skal vaccinen justeres, bør det være muligt inden for seks uger, lød det videre fra BioNTech.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Statens Serum Institut, men her ønsker man ikke på nuværende tidspunkt at kommentere, hvorvidt Omikron-varianten kan vise sig at være en fordel i kampen mod covid-19.