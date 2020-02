Ny coronapatient har kunnet smitte andre i over en uge

Den danske mand, der fredag eftermiddag blev konstateret smittet med coronavirus, gik ifølge Sundhedsstyrelsen med symptomer i ni dage, før han kontaktede egen læge.

Det kan gøre arbejdet med at opspore andre eventuelle smittede meget vanskeligere, vurderer Allan Randrup Thomsen. Han er professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.

- Set fra et smittemæssigt synspunkt er det uheldigt, at personen har gået rundt så længe ude i samfundet, om man så må sige, og smitte, siger han.

- For det har jo helt klart betydning. Der vil være en smitterisiko for dem, han har været sammen med, tilføjer han.

Den smittede kom ifølge Sundhedsstyrelsen hjem fra skiferie i Norditalien i midten af februar og blev syg med hoste og feber tre dage efter sin hjemkomst.

Manden henvendte sig til egen læge per telefon 27. februar - flere dage efter de første symptomer - og blev herefter henvist til Rigshospitalet. Her bekræftede en halspodning, at han er smittet med coronavirus.

Allan Randrup Thomsen fortæller, at det er helt afgørende i forhold til inddæmning af virus, at man identificerer den smittede så hurtigt som muligt for efterfølgende at kunne opspore dem, han har været i kontakt med.

- Det er for, at man ikke risikerer, at der går smittebærere rundt i samfundet. Og det er klart, at sådan en opgave bliver jo vanskeligere, når vi kigger på så langt et forløb som det antal dage, der er tale om her, siger han.

Efter det nye tilfælde af coronasmitte har Sundhedsstyrelsen ikke ændret sin strategi med at inddæmme virusset, så vidt det er muligt.

Den smittede er kommet i hjemmeisolation, og så er Styrelsen for Patientsikkerhed gået i gang med at opspore personer, der har været i kontakt med vedkommende.

Ifølge Allan Randrup Thomsen skal man dog have været tæt på den smittede i længere tid, før der kan være risiko for smitte.

Det vil derfor ikke ske, hvis blot man står i samme kø i supermarkedet, vurderer professoren.

- Det er et spørgsmål om tiden, man er sammen med den pågældende person.

- Det er jo ikke sådan, at smitten sker i samme øjeblik, man står over for personen, siger Allan Randrup Thomsen.

Indtil videre er mindst 180 personer blevet testet for coronavirus i Danmark.