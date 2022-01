Ny coronavariant fundet i Frankrig

I den lille by Forcalquier tæt ved Marseille har man fundet en ny coronavariant, der har fået navnene B.1.640.2 eller IHU.

Det skriver flere medier, heriblandt det store franske medie Le Figaro.

Indtil videre er 12 personer konstateret smittet med varianten. De har alle en forbindelse til hinanden.

IHU har 46 mutationer, blandt andet N501Y-mutationen, som også omikron har, der gør den mere smitsom. Samme mutation har flere tidligere varianter haft. Omikron havde til sammenligning 32 mutationer i alt.

Samtidig har varianten også E484K-mutationen, der gør risikoen for gennembrudsinfektioner større. Den samme mutation havde gamma- og betavarianterne.

Meget er stadig usikkert

Det er vigtigt at understrege, at resultaterne af forskningen ikke er peer-reviewed, altså blåstemplet af andre forskere. Varianten er heller ikke på WHO's liste over varianter, de er opmærksomme på. Den har heller ikke fået et græsk navn.

Det vides heller ikke om varianten er mere eller mindre farlig end omikron. Forskerne bag rapporten understreger også, at det er for tidligt at sige noget definitivt om variantens farlighed.

Hos vores norske naboer følger man udviklingen i Frankrig, hvor omikron også er den dominerende variant.

- Den (varianten red.) har en del af mutationerne, som vi også ser i omikron og en del andre tidligere varianter. Vi får et billede af, hvordan varianten klarer sig i forhold til omikron, ved at følge udviklingen i Frankrig, siger afdelingsdirektør i Folkehelsinsitutet (Norges svar på Sundhedsstyrelsen red.) Line Vold til Dagbladet.

Rejste fra Cameroun

Varianten blev første gang omtalt af sundhedsmyndigheder 9.december.

Varianten er med høj sandsynlighed kommet til Frankrig via det vestafrikanske land Cameroun, hvor en af de smittede havde været for nylig.

I Cameroun er en lille andel vaccinerede, og landet har heller ikke det samme sekventeringssystem, som for eksempel Danmark har, til at overvåge nye varianter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------