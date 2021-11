Ny coronavariant fundet

En ny variant af coronavirus, B.1.1.529, er blevet fundet i Botswana.

Hidtil er der kun bekræftet 10 tilfælde - tre i Botswana, seks i Sydafrika og et i Hong Kong -, men hvis de foreløbige undersøgelser af varianten holder stik, kan der være grund til bekymring, mener eksperter.

Det skriver The Guardian blandt andre.

Det kan der, fordi varianten ifølge virolog Tom Peacock fra Imperial College London bærer 'et utroligt højt antal' mutationer.

32 mutationer

Det er langt fra første gang, vi hører om mutationer. Men årsagen til, at netop denne allerede nu vækker bekymring, er, at varianten har 32 mutationer på spike-proteinet.

Det er det protein, som vaccinerne, der er godkendt herhjemme, genkender. Mutationer kan derfor blandt andet påvirke vaccinernes effekt.

Til sammenligning har Delta-varianten, der fortsat er den dominerende, 16 mutationer på spike-proteinet.

Mutationerne kan også ændre virussens karakter, så den eksempelvis bliver mere smitsom.

Hos WHO lød det onsdag, at man er bekymret over, at der i flere lande og samfund eksisterer en 'falsk følelse' af sikkerhed for, at vaccinerne har afsluttet epidemien.

Panderynker

Hos flere eksperter, som The Guardian har talt med, skaber den nye variant panderynker.

Det er endnu umuligt at sige, hvordan varianten opfører sig sammenlignet med andre varianter, men nogle af de mutationer, der er blevet fundet, har vist sig både at være mere smitsomme og ineffektive i forhold til at genkende antistoffer.

- Det ser bestemt ud til at være en betydelig bekymring baseret på de mutationer, der er til stede, siger Ravi Gupta, der er professor i klinisk mikrobiologi på Cambridge University, og som har undersøgt mutationerne, til The Guardian.

Ro på

Også professor Francois Balloux, der er chef for genetisk institut på University College London the director of the UCL Genetics Institute fortæller til mediet, at han forventer, at tidligere smittede med Alpha- og Delta-varianterne vil have lav immunitet over for den nye variant.

Han maner dog til ro.

- Det er svært på nuværende tidspunkt at forudse, hvor let den kan overføres. For nu skal den overvåges tæt og analyseres, men der er ingen grund til at blive overdrevet bekymret, medmindre den begynder at smitte mere i den nærmeste fremtid, siger han.

Det første tilfælde af B.1.1.529-varianten blev fundet 11. november og det seneste 14. november.

Tilfældet i Hong Kong drejer sig om en person, der havde opholdt sig i Sydafrika i en periode.