Ny coronavariant rammer Danmark

Coronavarianten BQ.1.1 har spredt sig i hele verden, og nu har den også ramt Danmark.

Det oplyser SSI til TV2.

- Inden for de næste par uger vil BQ.1.1 sandsynligvis være dominerende i Danmark. Den kan i højere grad smitte folk, der er vaccineret, eller som tidligere har været smittet, siger faglig direktør i SSI Tyra Grove Krause.

Men selv om SSI forventer, at den nye undervariant af coronavirus vil være dominerende i Danmark inden for få uger, så er der ingen grund til panik. Vi er fortsat meget langt fra situationen i 2020 og 2021.

Især i USA har BQ.1.1, men intet tyder på, at den skulle være mere smitsom eller give et alvorligere sygdomsforløb.

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention er 70 procent af alle amerikanske coronatilfælde den nye variant, og symptomerne beskrives som en mild influenza, forkølelse og en øm hals.

Slut med retningslinjer

8. december meldte Sundhedsstyrrelsen ud, at der ikke længere er behov for specifikke retningslinjer for covid-19

- Vi kan nu tage endnu nogle skridt mod mere normale tilstande i forhold til at håndtere covid-19 i både samfund og sundhedsvæsen. Der er ikke længere behov for meget specifikke retningslinjer for covid-19 i forhold til andre sygdomme.

Derudover skrev de også i deres pressemeddelelse, at man fremover kun bør testes, hvis man er i risikogruppen.

'Man bør kun testes for covid-19, hvis man har symptomer, og hvis man er i risikogruppe og kan have gavn af tidlig behandling mod covid-19.'

Der vil dog fremover ikke være nogen særlige anbefalinger for isolation efter positiv covid-19-test.