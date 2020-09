Ny dansk region kan få rødt kort

De norske sundhedsstyrelse (FHI) er endnu engang ude med riven efter Danmark, da man nu anbefaler regeringen, at Syddanmark skal markeres som en rød zone for nordmænd at befinde sig i.

Det skriver VG.

Den røde zone indebærer blandt andet, at man skal i karantæne, hvis man har været der og vender hjem til Norge.

Udover Syddanmark anbefaler FHI samtidig, at Ungarn, Slovakiet og regionerne Jämtland og Örebro i Sverige samt regionen Kainuu i Finland bliver røde zoner.

Det er nu op til den norske regeringen at afgøre, om anbefaling skal gøre sig gældende.

'Alle disse har har stigende smittetal og ligger nå over grænsen på mindre end 20 bekræftede tilfælde per 100 000 indbyggere sidste to uger. Jämtland lå per 7. september på 26 tilfælde per 100.000 indbyggere, Örebro havde 31,8, Syddanmark 26,7, og Kainuu 29,1,' skriver FHI ifølge VG.

I Danmark er Region Midtjylland og Region Hovedstaden i forvejen på Norges røde liste. Region Sjælland har været på, men er det ikke længere, efter at smittetallene er dalet.

