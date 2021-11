Ny data: Grafen der vækker opsigt

Her er den Omikron-graf, som alle taler om for tiden

Ingen vinter uden en ny corona-variant.

Og denne gang har den fået navnet Omikron. Vi ved stadig ikke meget om den nye variant, men en opsigtsvækkende graf er blevet flittigt beskrevet i alverdens medier.

Omikron-grafen, som alle taler om, basre baserer sig på de første data fra Sydafrika, hvor varianten først har spredt sig.

Her fremgår det tydeligt, hvordan den har spredt sig hurtigere end Delta-varianten, men det er vigtigt at understrege, at det stadig er meget tidligt i forløbet.

Vi ved fortsat ikke, hvordan Omikron arter sig, og det er en reel mulighed, at de smittede ikke bliver lige så syge af denne variant. Hvis det er tilfældet, og den samtidig er mere smitsom og kan 'udrydde' Delta-varianten, så er det faktisk en god nyhed. Vi bliver klogere de næste par uger.

Omikron-varianten spreder sig langsomt i hele verden, og imens vi venter på svar på, hvad det er for en størrelse, som vi nu står over for, så advarer WHO.

- Verden står i en farlig og usikker situation, lyder det fra verdenssundhedsorganisationen i en ny advarsel til alverdens sundhedsmyndigheder.

Afsenderen er Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er generalsekretær i WHO og sent mandag aften talte på World Health Assembly.

- Det her er en reminder om, at covid-19 ikke er færdig med os. Det er ikke forbi, før vaccinekrisen er slut, sagde han og henviste til, at de fattigste lande i verden kun har modtaget 0,6 procent af alverdens vacciner, mens G20-landene har fået over 80 procent.

Samtidig opfordrede han alle nationer til at forsætte med at forsøge at få deres borgere til at blive vaccineret.

Vi ved stadig ikke ret meget om den nye omikron-coronavariant, der langsomt spreder sig fra Afrika til resten af verden.

Rejserestriktioner

Men forsigtighedsprincippet betyder, at store dele af verdens lande, heriblandt Danmark, har skærpet rejserestriktioner til syv lande. Sydafrika og seks lande, der grænser op til Sydafrika.

Ud over Sydafrika er der tale om Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia og Eswatini - tidligere Swaziland.

Men de mange rejserestriktioner rettet imod de afrikanske lande får nu Matshidiso Moet, der er chef for WHO i Afrika, til at advare. Hun mener, at de er et angreb på den globale solidaritet.

- Rejserestriktioner er måske med til at spille deres rolle i at reducere spredningen af covid-19, men det placerer en stor byrde på livet og folks levebrød.

- Hvis restriktioner bliver implementeret, så skal de ikke være unødvendigt invasive, og de skal være baseret på videnskaben, siger hun ifølge The Guardian.

Hør hvorfor WHO mener, at coronavarianten er bekymrende.

Præsident: Lav det om

Også Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, langer kraftigt ud efter restriktionerne rettet imod Sydafrika, som han på det kraftigste opfordrer til bliver kaldt tilbage.

- Det eneste, et forbud mod at rejse vil gøre, er at påføre yderligere skade på økonomien, og det vil ramme de lande, der ikke har været i stand til at komme sig over pandemien, siger han.

Fredag eftermiddag meddelte de belgiske myndigheder, at landet havde registreret et tilfælde af den nye variant.

Smittetilfældet var dermed det første med den nye variant, der blev registreret i Europa. Efterfølgende spredte det sig, og der blev også meldt om to tilfælde i Danmark.

Det er endnu sparsomt med viden om den nye variant. Det vides eksempelvis ikke, om den er mere smitsom end andre varianter af coronavirussen, ligesom vi heller ikke ved, om den giver et mildere eller værre forløb med covid-19.

Det vides dog, at den har et højere antal mutationer end andre varianter, og at det muligvis kan blive et problem i forhold til vaccineredes immunitet.

Mutationer sker i virus' arvemateriale, og de opstår, når virus formerer sig. Hvis mutationen ændrer på virussens egenskaber, kan virus eksempelvis blive mere smitsom.