Ny direktør på plads

I januar besluttede afgående adm. direktør hos Thise Mejeri, Poul Pedersen, at det er på tide at sende stafetten videre.

Nu er det kommet frem, at det bliver 52-årige Svend Schou Borch, der overtager den, skriver mejeriet i en pressemeddelelse.

'Vi har været gennem et længere rekrutteringsforløb med mange gode kandidater, og vi mener, vi har valgt den absolut stærkeste.'

'Svends kompetencer, meritter og ikke mindst personlige egenskaber gør, at vi er overbeviste og trygge ved at lade ham tage over efter Poul Pedersen mangeårige virke på samme post,' siger Arne Bisgaard, bestyrelsesformand for Thise Mejeri.

Fra pålæg til mælk

Det er ikke helt uvant for den kommende direktør at have noget med fødevarer at gøre.

Annonce:

For han har siddet i en lignende stilling hos fødevarevirksomheden Atria Danmark siden 2018, som man nok bedst kender for pålæg fra '3-stjernet' og 'Aalbæk'.

'Da muligheden for at blive en del af Thise Mejeri og overtage roret efter Poul Pedersen opstod, var jeg ikke i tvivl om, at dette var et perfekt match,' siger den kommende direktør.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Afgående direktør hos Thise Mejeri, Poul Pedersen (tv.), har fundet sin arvetager. Foto: Thise Mejeri

Kommerciel succes

Det er noget af et livsværk, som Svend Schou Borch kommer til at overtage. For den afgående adm. direktør, Poul Pedersen, satte sig i direktørstolen i 1992.

Dengang overtog han sammen med en kompagnon sine forældres privatmejeri. På det tidspunkt havde Thise Mejeri kun fire år på bagen.

Siden da har virksomheden været igennem en markant udvikling og er i dag blevet en kommerciel succes, som også spiller en rolle på det udenlandske mejerimarked.

Svend Schou Borch kommer dog ikke til at sætte sig i stolen før engang til efteråret.