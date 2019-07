Ny DMI-prognose: En måneds regn på tre dage

Siden tirsdag eftermiddag har det stået ned i stænger flere steder i landet - og det bliver det ved med lidt endnu.

- Vi har en frontzone over den nordlige del af Jylland. Den er på vej nord på med regn og byger, siger Dan Nilsvall, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

- Det ser ud, som om at det svækkes, når vi kommer hen imod aftenen, og der kommer efterhånden færre byger.

DMI har udsendt et varsel om voldsomt vejr, fordi der er risiko for kraftig regn og skybrud. Varslet gælder for Jylland, Fyn, det vestlige Sjælland og Lolland.

Og de her få dages regn kort efter den store hedebølge, kan faktisk trække regn-statistikken for juli op lige ved udgangen af måneden.

- Det er normalt, at vi får 78 millimeter regn i løbet af juli, men det kan være, at vi inden for to-tre døgn får al den regn, der normalt falder på en måned.

- Det er ret ekstremt, fastslår Dan Nilsvall.

Der er dog et lille strejf af sol i løbet af onsdag.

- Når regnen forsvinder, kan der godt komme lidt sol øst på.

Gårsdagens skybrud

Tirsdag bød især på byger over det meste af landet.

- Nordøstjylland og flere steder på Lolland-Falster er der flere steder, hvor der er kommet mere end 50 millimeter regn i løbet af tirsdag og natten til onsdag.

- I løbet af natten er der flere steder, hvor der bliver målt skybrud. Det er i den centrale del af Jylland og i Østjylland.