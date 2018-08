Ny DMI-prognose: Sådan bliver vejret den næste måned

De fleste har nok efterhånden indset, at de flotte vejr med høje temperaturer, vi har været vant til i månedsvis, er ved at være et overstået kapitel for 2018.

For selvom onsdag og torsdag i denne uge byder på lunt vejr og temperaturer, der formentlig overstiger 25 grader, betyder en koldfront, at vi igen blot må lune os ved tanken om de mange varme dage i maj, juni og juli.

Nyd det mens du kan: Koldt vejrskifte rammer Danmark

Men efterhånden som vi nærmer os september er der igen mulighed for højtrykspræget vejr.

Sådan lyder det fra DMI i den seneste månedsprognose.

Og mens næste uge, uge 35, starter køligt, sørger en højtryksryg for, at det kortvarigt bliver lidt lunere, og temperaturen kommer op mellem 18 og 23 grader.

- Midt på ugen kan en ny koldfront med byger og lidt opfriskende vind dog ret hurtigt passere os fra nordvest, men derefter ser det i øjeblikket ud som, at et højtryk langsomt vil nærme sig Sydskandinavien, lyder det i DMI's prognose.

Det betyder, at ugen kan slutte relativt lunt med temperaturer omkring 20 grader, omend et truende lavtryk øst for landet kan betyde, at der kan komme lidt flere skyer, mere vind og regn.

Varmere end normalt

Den efterfølgende uge, der starter med 3. september, ser dog foreløbig ud til at byde på højtryk og stabilt vejr.

- I så fald får vi mest tørt og ret solrigt vejr med dagtemperaturer op omkring, eller måske lidt over, 20 grader, lyder det.

Også i september skulle der være mulighed for at sætte sig ud i haver og parker og nyde solen. Arkivfoto: Stine Tidsvilde

Temperaturen forventes derfor i den uge at være over det normale, mens der også vil falde mindre nedbør end normalt.

Ugen efter, uge 37, er DMI endnu mere forsigtige med forudsigelserne, men foreløbig forventes det, at højtrykket bliver svækket en smule, mens vejret sandsynligvis bliver lidt køligere og mere ustadigt. Det forventes dog, at temperaturen nogenlunde vil være som normalt på det tidspunkt, mens mængden af nedbør enten bliver omkring det normale eller mindre.