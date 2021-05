Ny drejning i abe-mysterie: Regnskov fik tilbudt lignende aber

For få dage siden fik Randers Regnskov et opkald fra en mand, der ville sælge to aber af samme type, som den der lørdag aften blev fundet i Skødstrup ved Aarhus, og som senere afgik ved døden.

Det fortæller direktør for Randers Regnskov, Henrik Herold, nu til TV2 ØSTJYLLAND.

- I torsdags blev vi kontaktet af en herre, der talte med accent, som spurgte, om vi var interesseret i to aber, siger han.

Aberne, som regnskoven blev tilbudt, er af arten 'rødhåndet tamarin'. Det samme er aben fra Skødstrup, som lørdag aften afgik ved døden hos dyrelægen efter at være blevet fundet i en garage i Skødstrup i kritisk tilstand.

Det oplyser dyrelægen til TV2 ØSTJYLLAND søndag.

Direktøren mistænker derfor kraftigt, at der er sammenhæng mellem de to sager.

- Det er jeg ret overbevist om.

- Vi fik også tilsendt billeder af aberne på en telefon. Det er fuldstændig samme slags og samme art, siger han.

Og da Randers Regnskov senere på dagen ringede tilbage til manden, så var der også kun én abe tilbage.

- Jeg tror, det er en af de sager, hvor at når dyrere begynder at skrante, så sælger ejerne ud, siger han.

Derfor har Randers Regnskov nu meldt episoden til politiet. Ikke fordi det er ulovligt at have denne type abe privat i Danmark. For det er det ikke. Det kan man også læse ud af bekendtgørelsen 'om forbud mod hold af særlige dyr'. Men fordi folk skal passe dem ordentligt, hvis de vælger at anskaffe sig en, og det kræver en hel del.

- Det ligner, at der er nogle, som ikke har evnet at passe den, og så har de i desperation taget den dårligste beslutning, som de kunne og valgt at sætte den fri.

- Jeg er forarget og gal. Det er en omgang svineri. Det synes jeg ikke, at man kan tillade sig, siger han.

Faktaboks: Regler om aber i private hjem i Danmark

Ifølge §1 i bekendtgørelsen 'om forbud mod hold af særlige dyr', så må man som udgangspunkt ikke holde primater privat i Danmark. Det omfatter mange abearter, dog med undtagelse af egernaber, som tamarinerne er en underart af. Derfor er det fuldt ud lovligt at have de rødhåndede tamarinaber privat i Danmark.

Det har dog siden 1965 været ulovligt at importere aber til Danmark, fremgår det af §1 i bekendtgørelsen 'om forbud mod indførsel af aber'.

Desuden skal man, hvis man vælger at erhverve sig en af de lovlige egernaber, overholde dyrevelfærdsloven, og det er det, som der i denne sag, kan sås tvivl om. Heri står der nemlig blandt andet:

§1: Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

§2: Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Kilde: Retsinformation