Ny drejning i tv-krigen: - Det er forkert

Endnu et kapitel i tv-krigen er blevet skrevet. Denne gang er Discovery Networks langtfra tilfredse med et nyhedsbrev, som YouSee har sendt til deres kunder

Der har været våbenhvile i tv-krigen mellem YouSee og Discovery Networks de sidste par dage, men nu rasler sablen igen.

YouSee har netop sendt et nyhedsbrev til deres kunder, hvor de oplyser, at de gerne vil fortsætte samarbejdet med Discovery Networks.

'Vi synes, det skal være op til dig at bestemme, hvordan din tv-pakke skal se ud. For nogen elsker sport. Andre elsker naturprogrammer.'

'Derfor vil vi meget gerne lave en aftale med Discovery Networks, hvor deres kanaler fortsat er tilgængelige for dig i vores bland selv-univers – så du selv kan vælge dem til og fra. For så er det hverken dem eller os, der bestemmer, hvordan din tv-pakke skal se ud. Det gør du.'

Men den melding er de ikke tilfredse med hos Discovery Networks.

'Vi har registreret, at YouSee har udsendt information til sine kunder om, at de vil have Discoverys kanaler i deres bland selv-tilbud.'

'Det kan vi afvise. Det kommer ikke til at blive aktuelt, at vores kanaler kun ligger i Bland Selv-pakken. Det betyder i princippet, at de ikke vil betale for vores kanaler. Det er forkert, at de giver indtryk af andet', skriver komnunikationschef i Discovery Networks Danmark, Casper Felt, i en mail til Ekstra Bladet.

Samtidig oplyser han, at der ikke har været kontakt mellem YouSee, siden de kunne læse om de nye ændringer i pakken. Der er ingen forhandlinger.

Tv-krig

Hele konflikten startede, da YouSee meldte ud, at Discovery Networks' kanaler ikke længere vil være en del af YouSees pakkeløsninger.

De skal derimod være en del af tv-gigantens bland selv-univers, hvis de altså kan blive enige om en aftale.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hvis de kan blive enige om en løsning, ender Discovery Networks' kanaler i bland selv-afdelingen, hvor kunderne køber sig til et antal point, som kan bruges på streamingtjenester og tv-kanaler.

'Det vil være meget uheldigt for mange kunder hos TDC og YouSee, når YouSee bliver til NoSee. Men det danske medielandskab er i forandring, og heldigvis har vi en lang række stærke distributionspartnere på det danske marked, der sætter pris på sine kunder og partnere,' skriver Christan Kemp til Ekstra Bladet.

Helt konkret betyder ændringerne, at Kanal 5 ryger ud af grundpakken, mens TV2 Charlie kommer ind. Derudover bliver TV3 Sport, TV3 Max, Viasat Ultra HD og TV2 Sport en del af mellempakken, mens filmkanaler fra Viasat og C More bliver en del af fuldpakken.

Ud ryger alle Discovery Networks' kanaler.

Det er vi kede af

Ekstra Bladet har også talt med YouSee-direktør Jacob Mortensen, der fortæller om tankerne bag planerne.

- De tre pakker - grundpakken, mellempakken og fuldpakken - laver vi ændringer i. Det gør vi, fordi vi arbejder på at få en fleksibel adgang til det bedste tv, hvor man selv kan vælge, hvad man vil have adgang til.

- I vores faste pakker kan vi se, at der er en ændret adfærd i forhold til efterspørgslen. Kunderne ønsker mindre flow-tv og mere streaming, og så former vi pakkerne efter, hvad der bliver efterspurgt, siger han til Ekstra Bladet.

- Men kan du ikke godt se, at det ser lidt mærkeligt ud, at det er alle Discovery Networks' kanaler, der ryger ud?

- Vi ændrer vores pakker, fordi efterspørgslen har ændret sig. Du kan jo stadig få Discovery Networks' kanaler i vores fleksible bland-selv-univers, siger han til Ekstra Bladet uden at forholde sig til, at de stadig ikke er blevet enige om en aftale med Discovery Networks, og der er en reel mulighed for, at de trækker deres kanaler fra YouSee.

- Hvad synes du om Discovery Networks' reaktion?

- Jeg ser Discovery Networks som en lang og god partner, som vi har haft i mange år, så det er vi naturligvis kede af. Jeg håber, at de også er en del af fremtidens tv-produkt hos YouSee. Vi har en løbende dialog med Discovery, og vi er stadig i forhandlinger med dem, siger Jacob Mortensen til Ekstra Bladet.

Truer med at trække sig

Efterfølgende har Discovery Networks' direktør, Christian Kemp truet med at trække deres kanaler helt ud af samarbejdet med YouSee, og det kan ende med, at YouSees kunder ikke længere kan få adgang til Superligaen, herrelandsholdets kvalifikationskampe, Europa League, OL til næste år og adskillige serier.

- Vi har haft et langt og godt samarbejde med YouSee. Og vi fortsætter gerne dette fremover, men under andre forudsætninger, siger Christian Kemp

- Vi lever også fint uden YouSee. Medielandskabet er under kraftig forandring, vi har en række andre partnere, vi gerne vil arbejde tættere sammen med fremover, fortæller han.