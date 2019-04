Ny ejer vil ændre ikonisk bygning

Den tidligere Danske Bank-bygning på Flakhaven i Odense blev sidste år købt af den lokale investor Karsten Bill Rasmussen. Han vil bygge om for at skabe plads til butikker og caféer i bygningen

Da ejendomsinvestoren Karsten Bill Rasmussen sidste år købte den tidligere Danske Bank-bygning på Flakhaven i Odense, var det med et klart mål for øje.

Han vil skabe liv på Flakhaven, som er Odenses rådhusplads.

Som et led i den plan vil han nu ombygge bygningens facade, så den giver bedre muligheder for, at butikker og caféer kan slå sig ned i bygningen. Det skriver Fyens.dk.

- I andre store byer er der liv på rådhuspladsen, og det kunne jeg også godt forestille mig, der kunne komme her med de rammer, ejendommen giver. Vi skal have liv på Flakhaven, sagde Karsten Bill Rasmussen til Fyens.dk i oktober sidste år, hvor avisen også talte med ham.

Inspireret af fortiden

Planerne om ombygning handler om bygningens facade, hvor Karsten Bill Rasmussen vil installere nye døre og vinduer.

Vinduerne skal gå helt ned til soklen, og den nye ejer er inspireret af, hvordan bygningen så ud i gamle dage, før man i sin tid ændrede facaden.

Derudover vil han etablere tre nye indgangspartier, som skal ligge i bygningens to sider og i midten. Også her er Karsten Bill Rasmussen inspireret af bygningens tidligere udseende.

Den nuværende indgang, som Danske Bank brugte, har man planer om at fylde ud med de mursten, som bliver fjernet under vinduerne, når disse udvides helt ned til soklen.

På den måde vil man bevare bygningens udtryk.

Nye lejere

Kommunen har allerede godkendt planerne for ombygningen, så nu handler det for Karsten Bill Rasmussen om at finde nogle forretninger, som har lyst til at slå sig ned i bygningen.

Han fortæller Fyens.dk, at han allerede er i dialog med flere interesserede.

- Men det skal være de rigtige, siger han til mediet.

De nye, større vinduer skal blive til attraktive udstillingsvinduer for butikker eller caféer i bygningen, så man på den måde kan få mere liv i Flakhaven, hvor Karsten Bill Rasmussen ikke mener, at der sker nok i dag.

Han håber på, at der vil komme nogle lejere, som skaber liv på pladsen alle ugens syv dage og i flere timer om dagen, end der er i øjeblikket.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Karsten Bill Rasmussen.