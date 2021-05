Ny Everest-rekord: Slår nummer to med mere end 12 timer

En tidligere skolelærer fra Hong Kong har besteget Mount Everest på lige under 26 timer

25 timer og 50 minutter.

Det var, hvad det tog 45-årige Tsang Yin Hung at bestige de 8849 meter til toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest.

Det skriver BBC.

Den tidligere skolelærer fra Hong Kong har dermed sat en ny rekord for, hvor hurtigt en kvinde har besteget fra base camp i 5364 meters højde.

Og det var ikke sådan, at hun slog rekorden med et par minutter. Tsang Yin Hung slog rekorden fra 2017 med mere end 12 timer.

Bjergbestigerne på Mount Everest bruger normalt op til flere dage i forskellige camps på vej til toppen, men det gjorde Tsang Yin Hung ikke.

- Jeg føler mig lettet og glad. Jeg var ikke ude efter at slå nogle rekorder. Jeg ville bare udfordre mig selv, fortæller hun ifølge BBC, efter sikkert var kommet fra toppen af bjerget.

- Sigt højt og forvent højt. Det fortæller jeg altid mit hold og mine venner. Jeg føler mig lettet for nu kan jeg bevise mit arbejde til mine venner og elever, fortalte hun.

Tsang Yin Hung sammen med sit hold efter rekorden. Foto: Navesh Chitrakar/Ritzau Scanpix

Det lykkedes Tsang Yin Hung at bestige bjerget, selvom der siden starten af maj har været coronasmitte i den nepalesiske base camp.

Ikke kun Tsang Yin Hung har sat rekord på verdens højeste bjerg de seneste dage.

For omkring en uge siden blev 75-årige Arthur Muir den ældste amerikaner til at bestige Mount Everest, mens 46-årige Zhang Hong fra Kina blev den første blinde mand til at bestige bjerget dagen efter.

Zhang Hong blev den første blinde mand til at bestige Mount everest.

Klatresæsonen på Mount Everest har været i fare i foråret, efter bjerget sidste år blev lukket for bjergbestigere på grund coronavirus. Et højt smittetal i Nepal fik i midten af maj i år Kina til at suspendere klatresæsonen på den tibetanske side af bjerget.