Ny familie i køkkenstrid med Vordingborg Køkkenet

47 dage.

Så 'længe' skulle der gå, før der var problemer med boblende låger på Hayri og Asya Sarikayas nyindkøbte badeværelseslåger fra Vordingborg Køkkenet.

Det er et problem, fordi folien bobler eller buler ud, så træet kommer til syne.

Familien har betalt 85.000 kroner for elementer til deres køkken, bryggers samt til tre badeværelser.

Sådan så Asya og Hayri Sarikayas badeværelseslåge fra Vordingborg Køkkenet ud efter halvanden måned. Lågen er blevet skiftet ud en gang før, men ser allerede sådan her ud igen. Foto: Per Rasmussen

Asya og Hayri Sarikaya står ikke alene om at have problemer med Vordingborg Køkkenets låger.

21. juni skrev vi på Ekstra Bladet om familien Sørensen fra Nordjylland, der har fået ombyttet 33 ud af 43 skabslåger på to år.

- Jeg var rigtig glad for mit køb, og troede, det kun var et problem, vi havde. Men så ser jeg Majs opslag på Facebook, hvor hun og mange andre har det samme problem, forklarer Asya Sarikaya.

I opslaget på Facebook svarer Salgs- og marketingschef i Vordingborg Køkkenet, Mads Skjoldbye, at folk skal tage det roligt, og at det derudover ikke er en fejl, som dækkes af reklamationsretten.

- Hvad hvis jeg også får problemer med mit køkken om få år? Jeg vil ikke betale 85.000 for noget, der kun holder i tre år. Vi havde problemer med den første låge efter halvanden måned, og så bliver man altså lidt nervøs, fortæller Asya Sarikaya.

Overrumplet af direktøren

Familien fik ombyttet den første boblende badeværelseslåge pr. kulance, der betyder, at det er venlig gestus fra Vordingborg Køkkenet for at yde en god service, og ikke grundet en produktfejl.

Den nye låge har dog været i stykker siden november sidste år.

Som en løsning på problemet, tilbyder Salgs- og marketingchef, Mads Skjoldbye, at han kunne komme på besøg hos Asya og Hayri for at besigtige skaderne selv. Derfor får hun besøg 29. maj 2020.

- Det var en meget mærkelig oplevelse. 15 minutter inden vores aftale ringer Mads Skjoldbye for at sige, at han kommer et kvarter før aftalt. Til sidst i samtalen får han også sagt, at direktøren for Vordingborg Køkkenet er med.

Asya peger på problemet på hendes nyistandsatte badeværelse. Ifølge Vordingborg Køkkenet har lågerne taget fugt ind, og det er familiens egen skyld. Foto: Per Rasmussen

Asya fortæller, at direktøren fuldstændig overtager mødet. Det virker til, at marketingschefen har fået mundkurv på.

På det ene badeværelse har der været en gammel vandskade ved vasken, som direktøren straks giver skylden.

- Helt ærligt, har vandskaden på mit ene badeværelse ødelagt lågerne på de to andre badeværelser? Det er jo absurd, konstaterer Asya.

- Det virkede bare til, at han havde besluttet sig for, at han skulle finde nogle fejl i vores hjem. Hvad enten det var forkerte rengøringsmidler, som vi slet ikke ejer, eller en gammel vandskade, forklarer Asya.

Forsendelse efter besøg fra direktøren 1 af 2 Efter besøget fra Vordingborg Køkkenets administrerende direktør, Hjalmer Skovhold Hansen, modtog Asya og Hayri Sarikaya seks nye låger fra Vordingborg Køkkenet. De havde ellers klart fortalt direktøren, at de ikke ville modtage nye låger, før de fik vished om, at det var en reklamationsberettiget fejl. Det har direktøren siden afvis i en mail, at det er. Foto: Privatfoto 2 af 2 Derfor står de nye og indpakkede låger stadig hjemme i huset i Næstved. Asya og Hayri Sarikaya vil ikke tage dem i brug, før de ved, at det er Vordingborg Køkkenets ansvar, at lågerne begynder at boble. Foto: Privatfoto

Opslidende arbejde

I artiklen om familien Sørensen, sagde direktøren fra Vordingborg Køkkenet, at de burde tage imod tilbuddet om besøg fra ham, så problemet kunne blive løst.

Sådan er det bare ikke gået hos Asya og Hayri, tværtimod.

- Det tager så mange af ens kræfter, at man skal tænke på det her hele tiden. Det er en trættende proces, og selv om Hjalmer gerne vil have, at det er vores egen skyld, så gør man altså ikke det her for sjov. Hvad er incitamentet for, at vi skulle ødelægge det for os selv? Spørger Asya Sarikaya retorisk.

Efter besøget vil direktøren fra Vordingborg Køkkenet også have kvalitetschefen fra det tyske firma Nobilia, der producerer Vordingborg Køkkenets låger, på besøg, fordi de skal overbevises om, at det er en produktionsfejl.

- Det blev et nej. Jeg forstår slet ikke, hvorfor vi bliver blandet ind i, at de skal overbevise deres tyske producent. Det er jo et anliggende for Vordingborg Køkkenet og deres egen fabrik, siger Asya Sarikaya.

Vordingborg Køkkenets svar på kritikken

Det er ikke kun Asya og Hayri Sarikaya fra Næstved og familien Sørensen fra Nordjylland, der har haft problemer med boblende låger fra Vordingborg Køkkenet.