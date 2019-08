Ny forening: 'Cool at have styr på økonomien'

Mange unge kæmper med at lægge budgetter, betale regninger og spare op.

Faktisk har hver niende ung gentagne betalingsproblemer, viser undersøgelser fra Forbrugerrådet Tænk.

Det vil den nystiftede forening Ugrow gøre op med.

De vil uddanne unge i sund privatøkonomi og 'gøre det cool at have styr på sin økonomi'. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Foreningen har allerede testet et nyt undervisningskoncept på flere gymnasier i hovedstadsområdet. Det gælder blandt andet Frederiksberg Gymnasium.

- At have indsigt i og forståelse for privatøkonomi er en del af at være en oplyst og bevidst borger, siger Maja Bødtcher-Hansen, som er rektor på Frederiksberg Gymnasium.

Taget godt imod

Gymnasiet har allerede haft Ugrow forbi til workshops i 3.g-klasserne, og eleverne har taget godt imod det.

Maja Bødtcher-Hansen mener, at konceptet er et godt supplement til undervisningen i matematik og samfundsfag.

- Bankfolkene fortæller om privatøkonomi generelt, men eleverne kan også tage egne papirer og spørgsmål med, så de kan komme i gang med at kigge på deres egen situation.

- I skolen bruger man meget tid på at forstå de matematiske mekanismer og økonomi på et større plan. Men det har manglet, at de får mulighed for at tage udgangspunkt i sig selv, siger hun og understreger, at eksperterne skal være uvildige, for at det fungerer.

Også Forbrugerrådet Tænk ser positivt på tiltaget fra Ugrow.

Dårlig økonomi går ud over trivsel

Forbrugerrådets undersøgelser har vist, at hver niende ung har gentagne betalingsproblemer. Det går markant ud over deres trivsel.

- De oplever deres helbred dårligere, de har lavere livskvalitet, og de trækker sig fra sociale fællesskaber.

- Vi kan se, at unge, som ikke har fået støtte i hjemmet, klarer sig markant dårligere, så det har stor betydning at tale om sin økonomi med nogen, der kan hjælpe, siger projektchef i Forbrugerrådet Tænk Frederik Giese.

Ugrow vil søge fondsmidler til udvikling og afprøvning af undervisningsmodellen.

På den lange bane håber Ugrow at kunne holde workshops på alle ungdomsårgange over hele landet.