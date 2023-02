Ny forskning: Dine krydderibeholdere gør dig syg

Et amerikansk studie viser, at dine beholdere til krydderier kan gøre dig syg. De kan være værre end viskestykker, skærebræt og endda låg til skraldespanden

Hvis du hælder dine Santa Maria krydderier over i beholdere for at få det til at se pænere ud i køkkenet, skal du måske være opmærksom på fødevaresikkerheden.

En ny undersøgelse, der er udført af det amerikanske NLM (National Institutes of Health), viser, at du kan risikere at sprede bakterier ved at have dine krydderier i beholdere.

Det skriver den norske avis dagbladet.no.

Undersøgelsen er baseret på et eksperiment, hvor forsøgspersonerne skulle tilberede en burger med kalkun og en salat ved siden af. Deltagerne vidste ikke, at forsøget handlede om fødevaresikkerhed under tilberedelsen af måltidet.

Forskerne sporede krydskontaminering i kalkunen med spororganismen MS2 i. Det betyder, at bakterier videreføres fra kalkunen til krydderibeholderne.

På den måde kan du sprede bakterierne, hver gang du tager fat i dine beholdere og krydrer din mad.

Resultaterne viser, at andre overflader - såsom skærebræt og knive - viste tegn på bakteriel forurening 20 procent af tiden. Krydderibeholderne viste det hele 48 procent.

Krydskontaminering er en af de hyppigste årsager til sygdomme, som vi anskaffer os gennem mad og madlavning.