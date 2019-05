Ny forskning: For meget juice kan slå dig ihjel

Frugtjuice kan være årsagen til en tidlig død.

Det konkluderer et nyt studie i de medicinske tidsskrift JAMA Network.

Studiet kigger på de sundhedsmæssige risikoer ved at indtage sukkerholdige drikke, og det er altså konklusionen, at det nærmest kan være ligegyldigt, om du drikker et saft, cola eller juice, for risikoen er nærmest identisk - at der er en øget risiko for at dø tidligt.

Frugtsukker skader

Drikker man mere end to glas juice om dagen, så er der en statistisk sammenhæng, der viser, at man har en større risiko for at dø tidligere.

Men det undrer ikke Preben Vestergaard Hansen, der er lektor i human ernæring ved Københavns Professionshøjskole, der har talt med TV 2.

- Jeg har sagt mange gange, at juice indeholder et meget højt antal af sukkerarter - altså frugtsukker. Kemien er den samme som i tilsat sukker, som man for eksempel kan se i sodavand og saft, og kroppen reagerer på samme måde, fortæller han til TV 2.

- Så hvis tilsat sukker er forbundet med øget sundhedsmæssig risiko, er det naturligt, at frugtjuice også er.

Brug for mere forskning

Studiet mangler dog at undersøge, hvad der kunne være forklaringen på den her tendens.

Derfor oplyser de også, at der er brug for mere forskning, før man endegyldigt kan påvise, at det ikke bare er en tilfældig sammenhæng, mellem indtagelse af juice og en tidlig død.

Preben Vestergaard Hansen peget dog på, at der er en væsentlig forskel mellem at spise et æble og drikke et glas juice.

- Det skal tygges og fordøjes - modsat juice, der vælter bare ned, fortæller han til TV 2.

- Man kan indtage langt flere frugter ved at drikke dem som juice, end når du spiser dem. Derfor får man lynhurtigt alt for mange kalorier.

Drik med måde

Lektoren peger dog på, at man ikke skal forvente at dø alt for tidligt, selvom man drikker juice - man skal blot holde sig til et enkelt glas om dagen.

Det samme anbefaler Fødevarestyrelsen, der skriver på deres hjemmeside, at 'juice tæller kun for én af dine seks om dagen – selvom du drikker flere glas', oplyser styrelsen på hjemmesiden.