Ny forskning: Kan øge risikoen for forhøjet blodtryk

Danskerne har et godt øje til sukker, men ny forskning giver god grund til opmærksomhed.

Et nyt norsk studie konkluderer, at der er hos kvinder er højere risiko for at udvikle højt blodtryk ved at indtage sukkerholdige drikkevarer som eksempelvis sodavand, saft og energidrik.

Det skriver Dagbladet.no.

Forskningen viste således, at dem, der drak mere end et glas sukkerholdigt drik om dagen, havde øget risiko for at udvikle forhøjet blodtryk sammenlignet med dem, som ikke gjorde.

Danskere er storforbrugere

Tidligere studier fra andre lande har ligeledes vist, at indtagelsen af drikkevarer med sukker øger risikoen for højtblodtryk.

Forskellen er, at disse studier stammer fra lande, hvor man benytter 'højfruktose majssirup' som sødemiddel.

I Norge og Danmark bruger man derimod 'sukrose', der daglig tale kendes som køkkensukker, som sødemiddel.

- Der har manglet studier, som undersøger, om sukrose har den samme effekt som højfruktose, siger Kristin Øksendal Børresen, der er førsteforfatter på forskningsartiklen, til Dagbladet.

Studiet er udført på 1480 kvinder, og man kan derfor ikke nødvendigvis konkludere, at resultaterne er repræsentative.

I 2020 viste undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse, at den gennemsnitlige danske husstand hiver 86 liter sodavand med hjem fra supermarkederne hvert år.