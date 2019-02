Ny forskning: Kosttilskud kan forværre kræftbehandling

Et tysk studie viser, at brug af kosttilskud med antioxidanter, mens man gennemgår brystkræft-behandling, øger risikoen for at dø

Et tysk studie har fulgt godt 2000 kvinder, der er blevet diagnosticeret med brystkræft, efter de var gået i overgangsalderen.

Forskerne har set på kvindernes brug af kosttilskud på forskellige tidspunkter, både før, under og efter deres behandling for brystkræft.

Konklusionen er, at kvinder der spiser kosttilskud med antioxidanter, mens de undergår kemo- eller stråleterapi for brystkræft, har en øget risiko for at dø.

- Pointen er, at hvis man ser på den type kosttilskud, der hedder antioxidanter, så ser man, at særligt de kvinder, som tager de her kosttilskud, mens de undergår kemo- eller stråleterapi, har en øget risiko for at dø i opfølgnings-perioden, og en øget risiko for at få tilbagefald, siger Anja Olsen, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse.

Hun forklarer, at det er en betydelig overrisiko forskerne finder, og derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at brystkræft-patienter holder sig væk fra kosttilskud med antioxidanter.

- Ja. Og det er jo ikke fordi, det er så vældigt nyt. Det nye i det her studie, er, at man har set på nogle kvinder, som rent faktisk vælger at tage kosttilskud eller ej. Der er lavet en hel del studier, der har set på de biologiske mekanismer i de her antioxidanter, som jo er nogle af de helt almindelige vitaminer og mineraler.

Nedsætter effekt af kræftbehandling

Hun fortæller, at det primært er præparatet selen, og så er det A, E - og C-vitaminer, man skal passe på med at tage, hvis man er brystkræft-behandling.

- Hvorfor er det, at det ikke er godt at spise det her, når man har brystkræft?

- Studiet her kan ikke sige noget om, hvorfor. Det kan bare konstatere, at det går patienterne dårligere. Men teorien er, at hvis man vælger at øge sit indtag af de her antioxidanter, så får man nedsat effekten af behandlingen.

- Så får man nok færre bivirkninger af kræftbehandlingen, men man får altså også en mindre effekt. Så man beskytter i et eller andet omfang sandsynligvis kræftcellerne mod den behandling, man giver dem, hvis man tager kosttilskud med antioxidanter.

- Vores teori, er, at kosttilskud med antioxidanter mindsker effekten af kræftbehandlingen, siger seniorforskeren.