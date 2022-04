Ny forskning: Parkeringshuse risikerer at kollapse ved brand

Parkeringshuse i uisoleret stål er blevet populære. De er nemlig både billigere og hurtigere at opføre end parkeringshuse i beton eller stålkonstruktioner, der er brandisoleret med eksempelvis mineraluld.

Siden det første af slagsen blev godkendt herhjemme på Teglholmen i København i 2012, er der dukket lignende op både på Tobaksvej i Gladsaxe, ved Herlev Hospital, og et nyt er også på vej i Lyngby - blot for at nævne nogle få.

Men forskere fra DTU sætter i en ny videnskabelig artikel, som er udgivet i et internationalt tidsskrift, spørgsmålstegn ved de antagelser, som brandsikkerheden i parkeringshusene hidtil har bygget på.

- Jeg vil sige, at de ikke er opdateret sammenlignet med de brande, vi ser I virkeligheden. For de senere år har vi set en række store brande i parkeringshuse, siger Luisa Giuliani, der er lektor ved DTU.

Udfordringen med parkeringshusene af uisoleret stål er, påpeger forskerne, at designet, og sikkerheden bygger på en antagelse om, at der kun vil gå ild i få biler samtidig. Det er på baggrund af brandprøvninger af biler fra 1980'erne og 90'erne.

Men sidenhen er vores biler blevet større, og de holder dermed tættere i parkeringshusene. Samtidig er mængden af plastik, der er brændbart, vokset i bilerne, mens flere og flere også kører på batteri.

Dermed er risikoen større for, at en brand vil kunne brede sig til flere biler og medføre højere temperaturer, end parkeringshusene er konstrueret til.

- Hvis du bygger et parkeringshus til at kunne modstå en brand i tre-fire biler, og du har en brand, der er meget større, så kan du få et problem. For så kan strukturen i parkeringshuset ikke modstå branden, siger Luisa Giuliani.

Et eksempel på, hvor galt det kan gå, oplevede man i den norske by Stavanger i starten af 2020. Her bredte en brand sig til 400 biler i et parkeringshus af uisoleret stål. Parkeringshuset endte med delvis at kollapse.

Ved en anden brand i et parkeringshus i Liverpool udbrændte 1400 biler nytårsaften tilbage i 2017. Selvom parkeringshuset var opført i beton, var det så medtaget af branden, at det efterfølgende måtte rives ned.

Hos Danske Beredskaber giver DTU-forskernes konklusioner stof til eftertanke. For selvom der heldigvis ikke kom mennesker til skade ved brandene i hverken Stavanger eller Liverpool, overvejer brandvæsenet nu en ekstra gang, om det er forsvarligt at gå ind i et parkeringshus for at slukke en brand.

- Brandmændenes sikkerhed går jo forud for alt. Det, der bliver konsekvensen, hvis forholdene er bekymrende, som nogle indikerer, er, at brandmændene får svært ved at lave en sikker indsats inde i garageanlæg og parkeringshuse, siger Rasmus Storgaard, beredskabsdirektør i Beredskab Øst.

Hvis brandvæsenet ikke kan slukke branden indefra, risikerer den at brede sig og udsætte parkeringshuset for yderligere belastning.

- Man vil have sværere ved at komme tæt på branden og dermed få branden slukket hurtigt. Så det vil betyde større brande, det er helt givet, forklarer beredskabsdirektøren.

NCC er blandt de entreprenører, der opfører parkeringshuse i uisoleret stål. Blandt andet det parkeringshus, de selv benytter sig af ved siden af kontoret i Gladsaxe.

For materialet har mange fordele sammenlignet med beton, mener Jesper Gaarde, der er produktionsdirektør i virksomheden.

- Man opnår en større åbenhed og transparens, og det gør sig gældende blandt andet omkring ramperne, hvor man har gode oversigtsforhold, siger han.

Bolig- og Planstyrelsen oplyser til TV 2 Lorry, at der siden 2016 er registreret 17 brande i danske garageanlæg med biler involveret. Heldigvis har ingen af brandene kostet menneskeliv.

Ifølge NCC er det vanskeligt at drage paralleller mellem det delvis kollapsede parkeringshus i Stavanger og deres egne i Danmark, der er konstrueret til at kunne modstå brand i en time.

- Kravene i Danmark til, hvad man skal designe p-husene til, er højere i forhold til Stavanger, hvor det var 10 minutter. Her er det 60 minutter. Så kravene til, hvor stor brandbelastning de skal kunne tåle, er seks gange højere. Og jeg vil jo stadigvæk mene, at beredskabet kommer og er med til at bekæmpe brandene, inden der er gået 60 minutter, siger Jesper Gaarde.

Forskerne fra DTU peger i deres videnskabelige artikel også på, at stålets bæreevne ved brand er overvurderet i de designantagelser, som anlæggene ofte er bygget efter.

Hos Danske Beredskaber opfordrer man derfor til, at myndigheder og brandrådgivere herhjemme skærper kravene til parkeringshusenes design.

- Et er værdierne i biler og parkeringshus. Det er selvfølgelig slemt nok i sig selv at miste. Men man skal også være opmærksom på, at hvis et p-hus i en bykerne brænder, er der også de omkringliggende bygninger, der måske skal evakueres og måske skal genhuses. Dertil kommer faren for efterfølgende kollaps af parkeringshuset, som betyder noget for afspærring. Og så er der en masse miljøpåvirkninger fra farlig røg, siger Rasmus Storgaard, beredskabsdirektør i Beredskab Øst.

Kunne det ikke give mening bare at brandisolere sådan et parkeringshus, så man får den ultimative beskyttelse?

- Det kan man sige. Men i sidste ende vil det jo fordyre produktet. I første omgang for kunden, og i sidste ende også for brugerne af p-huset, lyder det fra produktionsdirektør i NCC Jesper Gaarde.

Indtil 2012 havde myndighederne herhjemme afvist etagebyggeri med uisolerede bærende stålkonstruktioner.

Men i forbindelse med projektet på Teglholmen forvissede rådgivningsvirksomheden Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) Københavns Kommune om, at konstruktionen godt kunne overholde brandkravene.

Når vi nu har den viden, som vi har i dag, er det så stadig forsvarligt at have sådan nogle parkeringshuse i ikkebrandbeskyttet stål stående rundtomkring?

- Jamen altså, det man må kigge på, og det er også det, vi lægger an til i rapporten; lad os nu prøve at gå et skridt tilbage og så kigge ind i, om der er nogle ting her, der skal revurderes, svarer DBI’s direktør, Ib Bertelsen.

Rapporten, som Ib Bertelsen henviser til, blev udgivet tidligere i år af DBI. Her anbefaler man nu myndighederne at give kravene til vores parkeringshuse et servicetjek hvert femte år for at sikre, at de følger med udviklingen i vores bilpark.

- I de voldsomme bilbrande, vi har set, er der en stigning på op til 40 procent i den samlede brandbelastning. Det er klart, at det skal give overvejelser af, hvordan fremtidens dimensioneringsgrundlag skal være, siger direktør Ib Bertelsen.

Helt konkret foreslår DBI ligeledes, at der indføres sprinkleranlæg i alle nye parkeringshuse og parkeringsanlæg over 150 kvadratmeter. Uanset om de er opført i stål eller beton. Hvilket i dag kun er krav om i de allerstørste parkeringsanlæg.

Et forslag, der ifølge DTU-forskeren vil være i hvert fald ét skridt i den rigtige retning.

- Det vil forebygge en brand fra at brede sig, og hvis ikke der er nogen stor brand, sker der heller ikke noget kollaps, siger Luisa Giuliani.

Hos bilejernes interesseorganisation FDM opfordrer man vores myndigheder til hurtigst muligt at se på anbefalingerne. Også selvom risikoen for personskade ved bilbrande i parkeringshuse har vist sig at være lille.

- Det allervigtigste er selvfølgelig, om der kommer mennesker til skade eller ej. Men dernæst er det selvfølgelig heller ikke uvæsentligt, om man får futtet 100 biler af unødigt. Det har jo også en værdi fra forbrugernes side – jo flere biler der går til på denne her konto, desto dyrere bliver bilforsikringerne for os alle sammen. Det er jo også værd at have med i overvejelserne, lyder det fra chefkonsulent Dennis Lange.

Venstres boligordfører vil nu tage sagen op med indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S).

- Jeg kommer til at stille spørgsmål til ministeren, og så har jeg en forventning om at få svar på de spørgsmål, men jeg har også en forhåbning om, at han indkalder til en drøftelse, siger Heidi Bank (V).

Den socialdemokratiske boligordfører, Rasmus Stoklund, afventer myndighedernes granskning af den nye rapport fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, inden han kan give et klart svar på, om han mener, at der er behov for at skærpe kravene til parkeringshusene.

- Til sommer forventer vi at få denne her afrapportering, og så må vi se på til den tid, om myndighederne vurderer, at der er grundlag for at gøre noget nyt, siger han.