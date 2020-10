Ny forvirring: Borgere kan gå glip af feriepenge

Et teknikalitet betyder, at nogle danskere kan blive 'snydt' for nogle af deres feriepenge. I hvert fald for nu

Tirsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, hvordan en fejl har betydet, at mange danskere har fået udbetalt et forkert feriepengebeløb.

Og nu er der opstået mere forvirring.

En teknikalitet i opdelingen af perioden for udbetaling betyder, at flere dansker risikerer at komme i klemme. Og hæng på, for nu bliver det lidt teknisk.

Regeringen har besluttet, at det i denne omgang er feriepengene, der er optjent fra 1. september 2019 frem til 31. marts 2020, der kan udbetales.

Det betyder, at hvis en borger først har arbejdet og optjent indefrosne midler fra eksempelvis 1. januar 2020 til 31. august 2020 vil denne person kun få feriepenge for en periode på tre måneder. Også selvom vedkommende har optjent feriepenge i hele 2020.

Stor guide: Sådan bruger du dine feriepenge bedst

'Luksusfælden'-eksperter: Sådan skal du bruge dine indefrosne feriepenge

ATP bekræfter: Fejl i udbetalinger af feriepenge

Svar fra ministeren

Ekstra Bladet har været i kontakt med Beskæftigelsesministeriet, der har sendt følgende svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

'Da arbejdsgiverne endnu ikke har foretaget den endelige indberetning af de midler, som den enkelte lønmodtager har ret til, har vi baseret udbetalingen på oplysninger fra indkomstregisteret.'

'Og da Folketinget har besluttet, at der skal være op til to ugers feriepenge tilbage, som vi kan udbetale senere - og eventuelt modregne i - hvis man har fået for meget udbetalt, har vi en skæringsdato på 31. marts', skriver han i en mail til Ekstra Bladet

Artiklen fortsætter under billedet ...

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mener, at de indefrosne feriepenge er en saltvandsindsprøjtning til den danske økonomi, der lider under coronakrisenFoto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Samtidig tilføjer han, at det har været afgørende for regeringen og aftalepartierne, at feriepenge bliver udbetalt så hurtigt som muligt.

Hvis regeringen og Folketingets øvrige partier bliver enige om at udbetale de resterende to ugers feriepenge, vil de danskere, der er havnet i denne kattepine, få alle deres optjente feriepenge. Præcis ligesom alle andre.

Det er dog fortsat uklart, hvad der skal ske med de sidste to uges indefrosne feriepenge, og derfor risikerer flere danskere nu at havne i denne kattepine.

Se også: Nu får disse danskere penge