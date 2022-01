Ny funktion skal gøre det nemt at fat i lægen på tværs af landet

Hvis man er rejst til den anden ende af Danmark og pludselig får det dårligt, så kan det være svært at vide, hvem man lige skal ringe til.

Et eksempel kan være, at man står på grænsen mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland og ikke ved, om man skal ringe til enten Akuttelefonen på 1813 eller til Lægevagten på 7015 0700.

Det skal en ny funktion i appen MinSundhed nu hjælpe borgerne med.

Den nye funktion anvender brugerens GPS-lokation og tidspunktet på døgnet til at henvise til, hvem man skal ringe til ved akut sygdom eller skader. Og det uanset hvor man befinder sig i landet.

Bruger man funktionen om dagen, vil appen for eksempel kunne bruges til at ringe direkte til egen læge eller lægeklinik, mens den i ydertimerne vil lede vej til lægevagten eller akuttelefonen, som gælder i den del af landet, man befinder sig i.

Det er Danske Regioner, der står bag MinSundhed-appen. I regionerne glæder næstformand Ulla Astman (S) sig over, at det nu bliver lettere at få hjælp ved akut sygdom og skader.

- Vi vil meget gerne tilbyde den her funktion, fordi når man kommer til skade eller bliver akut syg, så er det vigtigt, at man meget hurtigt kan få fat på den rigtige hjælp. Også uanset hvor man befinder sig.

- Hvis man er i den anden ende af landet, end hvor man normalt bor, så kender man måske ikke lige nummeret på den lokale lægevagt. Her vil appen kunne hjælpe en meget hurtigt igennem, siger Ulla Astman.

Hun understreger, at den nye funktion i appen kun er tiltænkt situationer, hvor en person bliver ramt af akut sygdom eller skader.

I alvorlige tilfælde skal man derfor stadig ringe 112, påpeger hun.

- Men den nye funktion på MinSundhed kan give mange borgere en tryghed, uanset hvor man rejser eller befinder sig i landet, siger Ulla Astman.

For at den nye funktion i MinSundhed-appen fungerer, kan det kræve en opdatering af appen, næste gang man bruger den. Ellers kan appen have opdateret sig selv, og så vil funktionen allerede være klar til brug.

For at den nye funktion kan fungere, kræver det, at man giver appen tilladelse til at bruge ens GPS-lokation.