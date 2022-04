Ny girafunge er kommet til verden i Københavns Zoo

Københavns Zoo kan lørdag byde en ny girafunge velkommen.

Den lille kalv blev født om natten, og dyrepasserne blev altså mødt af en glædelig overraskelse, da de kom på arbejde lørdag morgen.

Både mor og unge har det godt, oplyser presse- og kommunikationschef i Zoologisk Have København, Jacob Munkholm Hoeck.

- Alt ser rigtigt fint ud. Ungen har rejst sig, og den dier, siger Jacob Munkholm Hoeck.

Det er hungiraffens syvende kalv, så hun er efterhånden erfaren, fortæller kommunikationschefen.

Giraffen fødte alene, da der ikke var nogen dyrepassere på arbejde hen over natten.

- Vi vidste faktisk ikke, at hun skulle føde i nat. Det er ikke noget, vi monitorerer så nøje. Girafferne klarer det som regel bare selv, siger Jacob Munkholm Hoeck.

Faren er en ung han, som den zoologiske have fik for to år siden.

Han har også forsøgt at parre sig med havens to andre hungiraffer, men det er endnu uvist, om det har båret frugt.

- Parringerne har været ultrakorte, så vi ved ikke, om det er lykkedes for dem.

- Men vi forventer, at der godt kan komme flere unger, siger Jacob Munkholm Hoeck.

Den nyfødte kalv bliver undersøgt senere på dagen, siger Mads Frost Bertelsen, der er dyrlæge og zoologisk direktør i Zoologisk Have København.

- Det er vigtigt ikke at forstyrre den i de allerførste timer, hvor den skal knytte bånd med sin mor.

- Men hvis vi venter for længe, bliver den for svær at holde, så det skal være i løbet af i dag, siger Mads Frost Bertelsen.

Ved undersøgelsen bliver der blandt andet lyttet til kalvens hjerte, og kønnet fastslås.

Mads Frost Bertelsen regner med, at girafungen får et navn i løbet af næste uge.

Kalven går sammen med sin mor i stalden, hvor man som besøgende kan fange et glimt af den.

Hvis alt går glat, kommer ungen ud i anlægget i løbet af weekenden eller mandag.