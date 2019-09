Ny 'guddommelig' dinosaur opdaget

Jurassic Park skal gøre plads til en ny dinosaur.

Skelettet tilhørende den nye 'Kamuysaurus Japonicus'-dinosaur er blevet gravet frem i Japan.

Det er det største skelet tilhørende et af fortidens vidundere, som nogensinde er blevet fundet i landet ifølge Hokkaido Universitet.

Det skriver CNN fredag.

Der er tale om en ny slægt og art af den planteædende Hadrosauride dinosaur. Det kunne forskerne konkludere efter at have analyseret skelettet.

Udgravninger foretaget af Hobetsu Museum og Hokkaido University Museum fandt frem til et næsten fuldkomment dinosaurskelet. Deres første opdagelse var i 2013, hvor de fandt en del af planteæderens hale. Med de seneste udgravninger har de nu næsten et fuldkomment skelet.

Kamuysaurus japonicus. Foto: Ritzau Scanpix.

Guddommelig dinosaur

Alt tyder på, at forskerne har haft fat i resterne af en fuldvoksen dinosaur. De anslår, at den har været otte meter lang og vejet mellem 4 og 5,3 tons, alt efter om den har gået på to eller fire ben.

Holdet bag opdagelsen fandt punkter, hvor den adskiller sig fra sine artsfæller. Ifølge rapporten skulle det blandt andet være ved ryggens hældning og det begrænsede løft på kæbeknoglen.

De japanske forskere har døbt den nye dinosaur 'Kamuysaurus japonicus'. På det japanske sprog Ainu er 'kamuy' et ord for en guddommelig skikkelse, der besidder overnaturlige evner eller spirituel energi. Resten af navnet er latin. Her betyder saurus øgle, og japonicus betyder Japan.