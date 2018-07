Ny halsbrækkende trend hitter: Nu advarer politiet

Var det noget med at stige frivilligt ud af en kørende bil for at danse for åben kamera?

Hvis svaret er ja, så kan du netop nu hoppe ombord på en ny verdensomspændende trend.

Navnet på den virale dansesensation er 'kiki challenge', og har sit udgangspunkt i en video af den amerikanske komiker Shiggy, der danser til sangen 'In My Feelings' af den hyperpopulære musiker Drake.

Den oprindelige video er da også set mere end seks millioner gange på Instagram, men på det seneste har flere mislykkede forsøg på at kopiere dansen, spredt sig.

Det har nu fået spansk politi til at advare kraftigt imod fænomenet på Twitter.

'Bilen stopper ikke'

Spanske Policia de Boadilla skriver blandt andet, at folk kan komme 'seriøst til skade og endda dø', hvis de forsøger lignende.

Trenden er også nået herhjem, hvor flere videoer af unge danskere, der forsøger sig med den halsbrækkende udfordring, allerede er delt.

- Vi vil decideret fraråde det, både for egen og andres skyld, siger Jesper Hemmingsen, der er dokumentationskonsulent hos Rådet for Sikker Trafik, til BT.

- Jeg ved godt, at en bil i første gear kun triller med fire til syv km/t, men de fleste biler i Danmark vejer et til to ton. De stopper ikke, hvis man stiller sig foran med en strakt arm. Og de stopper heller ikke, hvis et barn skulle komme til at løbe ud foran bilen, siger han.

Virale fænomener er efterhånden blevet hverdag. Her følger en række af dem, vi husker bedst:

Her går det helt galt for en ung mand, der prøver kræfter med 'Fire Challenge'.

Den såkaldte Fire Challenge, hvor unge satte ild til sig selv, spredte sig i 2014 med lynets hast. 'Udfordringen' kostede blandt andet en ung mand livet.

Den tyske supermodel Michaela Schäfer var en af dem, der tog udfordringen til sig. Se hendes 'ice bucket challenge' her.

Udfordringen, hvor kendte og ukendte hældte koldt vand over sig selv i 'Ice Bucket Challenge', tog verden med storm i 2014, hvor adskillige kendte deltog for at samle penge ind til nervelidelsen ALS.

Se den frække trend her

Under spring-break på den anden side af Atlanten blev fænomenet 'butt luge'-challenge et stort hit. Og ja fænomenet gik i sin simple form ud på - at drikke øl ud af sin ven eller venindes numsesprække.