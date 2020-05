Ny hofdame har tætte bånd til tobaksdynasti

Det danske kongehus har i årevis inhaleret talrige cigaretter, og nu har dronningen fundet en hofdame, som har tætte bånd til den hovedrige Obelske Familiefond, der i årevis har stået bag Skandinavisk Tobakskompagni - nuværende Scandinavian Tobacco Group.

Se også: Margrethes hemmelige hofdame

I en årrække producerede selskabet kendte cigaretmærker som Prince, Kings og LOOK, men den del blev siden solgt fra til British American Tobacco. Selskabet sælger stadig mærker som Bali Shag.

Den nye hofdame er den snart 59-årige Henriette Obel. Hun er gift med Anders Christen Obel, der er arving til netop Den Obelske Familiefond.

Pengetank på fem milliarder

I dag ejer fonden aktieposter i blandt andet Scandinavian Tobacco Group, Fritz Hansen og Tivoli. Samtidig har fonden ydet støtte til H.K.H. Kronprinsesse Marys Fond.

Anders Christen Obel er direktør i CW Obel A/S, der er investeringsselskabet under fonden. Selskabet alene har en egenkapital på fem milliarder kroner. På fondens hjemmeside bliver det fremhævet, at han er direkte arving til dynastiet.

Ud over titel som arving og direktør er Anders Christen Obel også kammerherre.

Parret bor på godset Haxholm, og med titlen som kammerherre følger hofbetegnelsen Anders Christen Obel til Haxholm.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at komme i kontakt med den nye hofdame.