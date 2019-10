Ny it-leverandør fører til flere digitale postkasser

Det bliver it-selskabet Netcompany, som fra 2021 skal levere digital post fra det offentlige til borgere og virksomheder, efter at opgaven har været i udbud.

Det skriver Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Danskerne kan se frem til en ny, brugervenlig og åben platform, der gør op med fortidens monopol, og som er tilpasset fremtidens behov og med fokus på høj sikkerhed, lyder det fra André Rogaczewski, administrerende direktør i Netcompany, i en skriftlig kommentar.

Danskerne risikerer dermed fra 2021 at skulle læse den digitale post to forskellige steder.

Udfordringen er, at e-Boks i dag har kontrakten på at distribuere den offentlige post. Det bliver altså fremover Netcompany.

Det private e-Boks har desuden kontrakt med en række store private selskaber som banker og forsikringsselskaber. Langt de fleste borgere kan derfor læse både deres private og offentlige post hos e-Boks.

Den nye digitale postløsning er udviklet sådan, at e-Boks også fremover vil kunne vælge at vise den offentlige post sammen med den private post. Dog kun hvis virksomheden ønsker det.

Det er endnu ikke til at sige, hvad e-Boks beslutter, siger den administrerende direktør i selskabet, Ulrik Falkner Thagesen.

- Vi kender ikke vilkårene eller formen for fortsat at vise offentlig post.

- Det er ikke klart for nogen, men vi vil prøve at gå konstruktivt til værks, indgå i tæt dialog og afvente udmelding om vilkårene og tankerne bag, siger han.

Fra Digitaliseringsstyrelsens side bliver der uanset e-Boks' beslutning udviklet en ny app til den offentlige digitale post.

Risikoen for flere digitale postkasser har tidligere på året vakt røre. Særligt hos den ældre del af befolkningen, hvor flere har svært ved at læse digital post.

Tidligere på året bad finansminister Nicolai Wammen (S) Kammeradvokaten om at undersøge, om udbuddet kunne laves om, så det blev et krav, at post fra det offentlige og det private landede i samme digitale postkasse.

Kammeradvokaten afgjorde i slutningen af august, at udbuddet ikke kunne genåbnes.

Kontrakten om levering af digital post har en samlet værdi på 202 millioner kroner.

Digital post fra det offentlige vil fortsat kunne ses på borger.dk.

Cirka 4,4 millioner borgere samt alle virksomheder anvender i dag digital post.