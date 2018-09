Ny kæmpe fyringsrunde: Dansk virksomhed skærer 400 stillinger

Vestas har netop offentliggjort, at de fyrer 400 medarbejdere.

Det oplyser Vestas i en pressemeddelse.

'Vestas har planer om at fyre 400 medarbejere på tværs af hele organisationen,' skriver de i en pressemeddelse.

Selvom fyringerne sker på tværs af deres internationale organisation, skal der fyres mange medarbejdere i Danmark.

'De fleste af medarbejder-fyringer bliver blandt organisationens kontoransatte. Der vil blive fyret op til 60 procent ud af de 400 i Danmark og Tyskland...' står der videre i pressemeddelsen.

Fyringerne forklares med, at man skal tilpasse sig markedet.

Her er der sket et skifte i efterspørgslen på ny vindmølle-teknologi, som Vestas nu vil efterkomme. Det kræver, at man rykker en del aktiviteten til udlandet og uden for EU's grænser.

- Det er et resultat af, at vi ser væksten være primært uden for de traditionelle vindmarkeder - det vil sige især uden for Europa.

- Vi ser globalt stor efterspørgsel på vindenergi, og det er afgørende, at vi har det rigtige setup til at efterkomme den efterspørgsel, siger Vestas pressechef Anders Riis til Ritzau.

Vestas har samlet 24.300 på ansatte på verdensplan, og sparerunden svarer til en reduktion af staben på 1,6 procent.